Chrissy Teigen revela porque compartió desgarradoras fotos de pérdida de su bebé

Chrissy Teigen ha hablado para explicar por qué compartió las imágenes desgarradoras de ella misma llorando después de perder a su tercer hijo.

La modelo de 34 años, que comparte a sus hijos Miles y Luna con su esposo, John Legend, fue vista llorando en una cruda y emotiva imagen en blanco y negro a principios de este mes.

Ella y el cantante compartieron una serie de fotos cuando dieron la trágica noticia de que su bebé, Jack había muerto.

Chrissy Teigen fue hospitalizada de emergencia poco antes de su aborto espontáneo

Y aunque muchos aplaudieron la valentía de la pareja por compartir una mirada tan íntima de sus vidas, algunos dijeron que es algo que no deberían haber compartido en Instagram.

Chrissy Teigen enfrenta la pérdida de su bebé

En una publicación de blog, la modelo escribió: "No tenía idea de cuándo estaría lista para escribir esto. Una parte de mí pensó que sería al principio, cuando todavía estaba sintiendo el dolor de lo sucedido. Pensé que me sentaría en la esquina de mi habitación con las luces atenuadas, simplemente desapareciendo de mis pensamientos. Tomaría una copa de vino tinto, me acomodaría con una manta y finalmente tendría la oportunidad de hablar de "lo que pasó".

Chrissy Teigen dijo que en cambio, estaba sentada en el sofá de la planta baja, todavía envuelta en una manta, pero "zumbando" después de pasar la mañana con amigos.

La estrella de Sports Illustrated dijo que había escrito sus pensamientos después de leer "innumerables" notas en su teléfono de todos los pensamientos que le habían venido a la cabeza al azar.

También dijo que se sintió abrumada por la respuesta a su publicación a principios de este mes, y que está agradecida por las experiencias personales, los libros y los poemas que sus seguidores habían compartido con ella.

Chrissy Teigen describió lo que sucedió cuando perdieron a Jack con detalles desgarradores, diciendo que la llevaron por el hospital cubierta con una manta delgada, sabiendo que estaba a punto de dar a luz al que debería haber sido el quinto miembro de su familia "solo para decir adiós momentos después".

"La gente vitoreó y se rió justo afuera de nuestra puerta, comprensiblemente por una nueva vida nacida y celebrada. Te preguntas cómo alguien piensa en alguien más que en ti".

Chrissy Teigen explica porque compartió las crudas imágenes

Chrissy Teigen dice que había aceptado lo que iba a pasar, que la inducirían a dar a luz a su bebé de 20 semanas, quien nunca habría sobrevivido dentro del útero.

Anteriormente había estado en reposo en cama durante un mes, tratando de alcanzar la marca de las 28 semanas, una zona "más segura" para el feto. Le diagnosticaron desprendimiento parcial de placenta y dice que antes había tenido problemas con la placenta.

La madre de 2 pequeños dice que estuvo en la cama durante días, sangrando y cambiando sus propios pañales para adultos cada vez que le resultaba demasiado incómodo estar en la sangre.

Podría haber pasado esos días en el hospital, pero sabe que no habría cambiado lo que sucedió. De manera desgarradora, dijo que en un momento, el líquido alrededor de Jack bajó tanto que pudo acostarse boca arriba y sentir sus brazos y piernas desde fuera de su vientre.

Finalmente la llevaron al hospital, solo para que un par de noches después le dijeran que tendría que despedirse de su bebé.

Chrissy Teigen y John Legend perdieron a su tercer hijo

Chrissy Teigen dijo que no se podía hacer nada para salvar a su bebé y que habían probado las transfusiones de sangre antes de darse cuenta finalmente de que sus esfuerzos eran inútiles.

"Una noche, tarde, me dijeron que sería el momento de soltarme por la mañana. Lloré un poco al principio, luego entré en convulsiones de mocos y lágrimas, mi respiración no podía alcanzar la mía. tristeza increíblemente profunda. Incluso mientras escribo esto ahora, puedo sentir el dolor de nuevo. Me pusieron oxígeno en la nariz y la boca, y esa fue la primera imagen que vio. Tristeza absoluta y completa".

Al explicar su publicación de Instagram, Chrissy Teigen dijo que le pidió a John Legend y a su madre que tomaran fotos, sin importar lo incómodos que se sintieran.

"Le expliqué a un John muy vacilante que los necesitaba, y que NO quería tener que preguntar nunca. Que él simplemente tenía que hacerlo. Él lo odiaba. Me di cuenta. No tenía sentido. Pero sabía que necesitaba saber de este momento para siempre, de la misma manera que necesitaba recordarnos besándonos al final del pasillo, de la misma manera que necesitaba recordar nuestras lágrimas de alegría después de Luna y Miles. Y sabía absolutamente que necesitaba compartir esta historia".

La modelo agregó: "No puedo expresar lo poco que me importa que odies las fotos. Lo poco que me importa que sea algo que no hubieras hecho. Lo viví, elegí hacerlo, y más que nada, estas fotos no son". Para cualquiera que no sea la gente que ha vivido esto o es lo suficientemente curioso como para preguntarse cómo es algo así. Estas fotos son solo para las personas que las necesitan. Los pensamientos de los demás no me importan".

John y Chrissy se despiden del bebé Jack

Chrissy Teigen dijo que nunca podrá olvidar la experiencia de dar a luz a su hijo, mientras que John Legend y su madre se aferraron al pequeño Jack para despedirse de él.

"Les pedí a las enfermeras que me mostraran las manos y los pies y los besé una y otra vez", escribió. Chrissy Teigen dice que siempre estará obsesionada por no saber cuánto tiempo esperó su hijo para que naciera.

La estrella fue elogiada y agradecida por compartir su historia, cuyos detalles puedes leer en La Verdad Noticias.

