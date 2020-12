Chrissy Teigen presume su busto sin implantes en sexy traje de baño

Chrissy Teigen ya no se preocupa por los pequeños detalles de su cuerpo mientras luce candentes trajes de baño.

La modelo de Sports Illustrated Swimsuit llegó a esta conclusión mientras intentaba ajustar cómo le quedaban los senos en el traje de una pieza color rosa que mostró en un video de Instagram Story el 21 de diciembre.

“He estado parada aquí por 10 años tratando de hacer que mis senos suban, o que esto suba o esto baje. Y he decidido, no me importa un carajo”, explicó Chrissy Teigen mientras tiraba de varias partes de su traje de baño.

La autora del libro de cocina también se ha estado adaptando a sus nuevos senos, después de quitarse los implantes en junio pasado. Incluso celebró y lamentó la cirugía con un pastel que decía "RIP 2006-2020".

Después de mecer los senos más grandes durante unos 14 años, la modelo se dio cuenta de que era hora de un cambio.

"Han sido geniales para mí durante muchos años, pero ya lo superé", había explicado Chrissy Teigen en una publicación de Instagram en junio, “¡Me gustaría poder cerrar la cremallera de un vestido de mi talla, acostarme boca abajo con pura comodidad! ¡No importa! ¡Así que no te preocupes por mí! Todo bien. Todavía tendré senos, solo serán pura grasa. Lo que es todo una mierda en primer lugar. Una tonta y milagrosa bolsa de grasa".

Chrissy Teigen luchó con tamaño de sus senos

A pesar de la reducción del tamaño de los senos, Chrissy Teigen admitió que su busto todavía era "enorme" en un video de Instagram en julio. “Creo que honestamente lo haré [la reducción de senos] nuevamente y haré que las hagan más pequeñas”, admitió en ese momento.

Chrissy Teigen consiguió los implantes en primer lugar para modelar trajes de baño. “Sí, me arreglé las tetas cuando tenía unos 20 años. Fue más por una cosa de traje de baño. Pensé, si iba a posar, acostada de espaldas, ¡quiero que estén alegres!”, Reveló en una entrevista para Glamour UK, en marzo.

Chrissy Teigen se sincera sobre someterse a una cirugía estética por su carrera como modelo

Sin embargo, después de dar la bienvenida a sus dos hijos Luna, 4, y Miles, 2, en ese momento, dijo: "Pero luego tienes bebés y se llenan de leche y se desinflan y ahora estoy jodida".

