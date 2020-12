Chrissy Teigen impacta con look al natural ¡Así luce en nude!

Chrissy Teigen de 35 años, está disfrutando de su escapada tropical con su esposo John Legend de 41 años.

La exmodelo se dirigió a Instagram el 25 de diciembre para compartir un breve clip de ella luciendo un traje beige, y por lo visto en la leyenda de la publicación, la llevó de vuelta a sus días como modelo de catálogo.

"No puedes quitarle el modelo de alloy / dELiA * s a la chica", escribió, haciendo referencia a los catálogos en los que apareció una vez.

La famosa chef también meció su cabello largo, que estaba peinado en rizos despeinados, mientras que complementaba con un delicado collar de oro, aros grandes de oro y pulseras apiladas.

Chrissy Teigen disfruta merecidas vacaciones

Chrissy Teigen y John Legend están pasando algunos de los últimos días de 2020 en un destino muy cálido: St. Barts. Mientras tomaba el sol en la isla del Caribe francés, la pareja fue de excursión con la madre de la modelo, Vilailuck Teigen, y la famosa estilista Jen Atkin.

Ese día la madre de familia lució un traje de baño negro con detalles dorados en el centro para la caminata del 22 de diciembre, ¡y se veía absolutamente impresionante!.

Al día siguiente, la presentadora de Lip Sync Battle reveló que aún tenía una pancita de bebé, a pesar de que habían pasado dos meses desde su devastador aborto espontáneo.

“Aunque ya no estoy embarazada, cada mirada en el espejo me recuerda lo que podría haber sido. Y no tengo idea de por qué todavía tengo este golpe, honestamente. Es frustrante".

Chrissy Teigen frustada por su "pancita de bebé" a meses de su aborto

En octubre, Chrissy Teigen reveló la desgarradora noticia de que perdió a su tercer hijo, un bebé llamado Jack, cuyos detalles te revelamos en La Verdad Noticias.

“Nunca pudimos detener el sangrado y darle a nuestro bebé los líquidos que necesitaba, a pesar de las bolsas y bolsas de transfusiones de sangre. Simplemente no fue suficiente ", explicó la modelo en una publicación desgarradora, que incluía una foto de Chrissy derrumbándose en su cama de hospital.

