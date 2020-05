Chrissy Teigen filtró el nuevo álbum de su esposo John Legend ¡OMG!/Foto: El Periódico

John Legend tiene nueva música, y su esposa está escuchando por primera vez el álbum. El 24 de mayo, Chrissy Teigen filtró el nuevo álbum de John Legend, Bigger Love, al publicar fragmentos de sus canciones favoritas en las redes sociales mientras escuchaba el LP por primera vez.

La famosa modelo y chef comenzó su sesión de escucha con un video de Insta, que subtituló hilarantemente, "actualmente filmando el álbum de John en mis historias. 19 de junio o gratis cuando me enojo lo suficiente".

Además de publicar en sus historias, Teigen compartió clips en Twitter, pero no se preocupen, muchachos: su esposo no está enojado por eso. "Yo llamo a esto promoción gratuita. Fuga", comentó Legend en la publicación de Instagram de su esposa.

Aunque Chrissy filtró la nueva música de John, él lo tomó con buen humor/Foto: Adweek

Después de escuchar una canción en particular donde Legend canta: "Sabes que hay muchas mujeres tratando de tomar tu lugar", respondió Teigen con un tweet en tono de broma. " Es por eso que mantendré mis opciones abiertas con los hombres de Better Call Saul ", dijo.

Fue entonces cuando Legend intervino para defenderse. " No les dijiste la frase clave . 'Pero estoy enfocado. Estoy enfocado en ti'", tuiteó en respuesta.

El cantante también respondió a su broma de Better Call Saul con una foto de él y el actor de Better Call Saul Bob Odenkirk, que tituló, " Better Call John ". Soy un hombre que sabe bromear.

El nuevo álbum de John Legend

Además de compartir algunos clips de música nueva de 10 segundos de Bigger Love (que suenan como bops totales, por cierto), Teigen reveló una emocionante colaboración en el álbum. " Uno de mis favoritos es uno con @JheneAiko", tuiteó.

Si no estás familiarizado con Jhené Aiko, es una cantante de R&B que acaba de lanzar su tercer álbum de estudio, Chilombo, el 6 de marzo. Aiko ya ha colaborado con Big Sean y Lil Wayne, entre otros, y, como Legend, tiene un gran sentido del humor.

Cuando Teigen sugirió con fingida envidia que Legend y Aiko se casaran, Aiko le escribió en Twitter, diciéndole: "Creo que los dos te estamos cantando en estas canciones". ¿Huelo el comienzo de una hermosa amistad?

Legend anunció por primera vez la fecha de lanzamiento de su próximo álbum a mediados de mayo, poco después de lanzar su video para la canción principal. Similar al video musical "Stuck with U" de Ariana Grande y Justin Bieber, el video de "Bigger Love" presenta una serie de presentaciones de fanáticos de todo el mundo, así como muchos cameos de su esposa y sus dos hijos, Luna y Miles.

Durante una aparición virtual en The Tonight Show el 24 de marzo, Legend le reveló a Jimmy Fallon que Bigger Love es probablemente su " álbum más sexy hasta la fecha ". Luego agregó que su álbum es perfecto "si estás atrapado en casa y quieres hacer algunos coronababies". Um, 19 de junio, ¿podrías darte prisa y llegar aquí?