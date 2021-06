Chrissy Teigen dice que demandará a Michael Costello tras acusarla de ciberacoso

Chrissy Teigen salió el viernes en contra Michael Costello en la última ronda de acusaciones intercambiadas entre la modelo y el diseñador de ropa, quien afirma que Teigen lo acosó cibernéticamente en 2014.

En Twitter, Teigen confirmó la posición de su equipo publicitario de que las capturas de pantalla que Costello publicó de supuestos mensajes de ataque y condenas enviados por la autora de libros de cocina son falsos.

Antes de hacer privada su página de Instagram el viernes, Michael Costello acusó indirectamente a una todavía devastada Chrissy Teigen por la pérdida de su embarazo de llevar a cabo una campaña de difamación en su contra.

El caso de Chrissy Teigen y Courtney Stodden

Exponen ataques cibernéticos de Teigen a Courtney Stodden

Las acusaciones de Michael Costello llegan tan solo unos días después de que Courtney Stodden acusará a la modelo de looks al natural de acosar y atacarla en redes sociales cuando apenas era una adolescente.

En 2011, Courtney Stodden, la personalidad de los reality shows enfrentó intensas críticas de los medios después de casarse con Doug Hutchison de 51 años, a la edad de 16. Entre sus principales opositores se encontraba la esposa de John Legend.

Teigen "no solo tuiteaba públicamente sobre su deseo de que tomara una 'siesta bajo tierra', sino que me mandaba mensajes en privado y me decía que me suicidara", dijo Stodden al Daily Beast. "Cosas como, 'No puedo esperar a que mueras'".

Teigen responde a acusaciones de Costello y Stodden

Costello y Stodden acusan a Teigen de ser una "bravucona"

Como te informamos en La Verdad Noticias, después de que sus publicaciones en Twitter atacando a Stodden resurgieron y con las declaraciones de la estrella de televisión se hicieran virales, la modelo se disculpó públicamente con la joven.

No ha pasado un día, ni un solo momento en el que no haya sentido el peso aplastante del arrepentimiento por las cosas que he dicho en el pasado [...] Me disculpé públicamente con una persona, pero hay otras, y más que unas pocas, a las que debo decir que lo siento”.

Sin embargo, Chrissy Teigen quien ha criticado a famosos que acosan a jóvenes en redes sociales, asegura que Michael Costello miente sobre haber sido una de sus víctimas e incluso le aseguró que lo demandaría “si continuaba con el drama”.

