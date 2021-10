Chrissy Teigen cumple '100 días sobria' tras ser expuesta por ciberacoso

Chrissy Teigen ha alcanzado un día importante en su sobriedad al celebrar 100 días sin alcohol. La modelo abandonó el alcohol después de las acusaciones de ciberacoso que enfrentó a principio de año.

El escándalo comenzó cuando se hicieron públicos los mensajes de odio que envió a otros, íncluida una publicación en la que le dijo a una entonces adolescente Courtney Stodden que ojalá se muriera.

Chrissy habló sobre su sobriedad en su primera entrevista televisiva desde que estalló el escándalo a principios de año. Además, en junio pasado dijo que quería una entrevista con Oprah para responder críticas en su contra.

Chrissy Teigen anuncia 100 días sobria

En entrevista con Hoda Kotb del programa Today, Chrissy habló sobre cómo ha estado sobria desde julio y dijo que dejar el alcohol la ha ayudado a convertirse en una "mejor persona".

"De hecho, estoy cien días sobria hoy y estoy muy emocionada. Me siento tan bien, me siento muy lúcida", reveló. Al inicio de su sobriedad, Teigen dijo que dejar de beber podría provocar antojos pero todo se había vuelto más sencillo.

Chrissy explicó como, aparte de sus embarazos, nunca había pasado "un dia o dos sin un trago" pero su comportamiento se había vuelto vergonzoso y no quería ser "la desastrosa" cuando su esposo, John Legend era respetado.

Courtney Stodden acusa a Teigen de ciberacoso

En mayo pasado, Courtney Stodden reveló los mensajes privados y tweets de odio de Teigen en su contra, en los cuales incluso le deseaba la muerte por casarse a los 16 años con Doug Hutchison de 51 años.

Michael Costello también la acusó de ciberacoso, pero Teigen negó tales acciones, aunque se disculpó publicamente con Stodden: "No ha pasado un día en el que no haya sentido el peso aplastante del arrepentimiento por las cosas que he dicho".

En su entrevista, Chrissy Teigen dijo que sintió que el escándalo la había cambiado para mejor. "Siento que he hecho el trabajo y solo espero que esas personas me puedan perdonar [...] con suerte, me han visto mejorar".

