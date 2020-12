Chrissy Teigen NUNCA se volverá a embarazar tras la pérdida de su bebé/Foto: Los Ángeles Time

Chrissy Teigen está superando su dolor y abrazando su cuerpo después de la pérdida de su tercer hijo en septiembre. La modelo de 35 años, autora de libros de cocina y personalidad televisiva acudió a Instagram el miércoles para compartir una imagen de perfil de sí misma con un pequeño bulto en su abdomen.

"Esta soy yo y mi cuerpo, apenas ayer. Aunque ya no estoy embarazada, cada mirada en el espejo me recuerda lo que podría haber sido", escribió la madre de dos hijos. "Y no tengo idea de por qué todavía tengo este bulto, honestamente. Es frustrante".

A pesar de estas frustraciones, Teigen notó que está orgullosa de todo lo que su cuerpo ha logrado. "Pero estoy orgullosa de donde todo este viaje llevó mi cuerpo y mi mente de otras maneras".

"Me encanta estar embarazada, tanto, y estoy triste por no volver a estar nunca más", escribió.

"Pero tengo la suerte de tener dos pequeños increíbles que se están transformando cada día más en personas grandes", expresó la esposa de John Legend.

Chrissy Teigen va a terapia para superar su dolor

Esto se produce después de que Chrissy Teigen publicara un video lleno de lágrimas en sus Historias de Instagram luego de una sesión de terapia el martes. "Esto es como un filtro facial posterior a la terapia", dijo Teigen, agregando en broma: "Esos son mocos".

Chrissy ha sido muy honesta con sus fans sobre la pérdida de su hijo Jack. Teigen sabe que hay muchos padres que han pasado por lo mismo, por lo cual no ha ocultado su dolor/Foto: Entertainment Tonight

En septiembre, Teigen y su esposo, John Legend, anunciaron que habían sufrido una pérdida de embarazo. Desde ese momento, Teigen ha estado abierta con su dolor, escribiendo un ensayo emocional sobre sus luchas.

A pesar de la terrible experiencia, tanto Chrissy como John han compartido su sentido reforzado de conexión entre ellos y sus hijos, Luna de 4 años y Miles de 2.

"Solo sé que amo a mi esposa más que nunca", dijo el orgulloso padre durante una entrevista con Good Morning America en noviembre. ¿Crees que Chrissy Teigen pronto se podrá recuperar de su triste pérdida? En La Verdad Noticias queremos saber tu opinión.

