¡Chrissy Teigen EMBARAZADA! John Legend lo anuncia en vídeo de “Wild”

John Legend, presentador de televisión y músico ganador del EGOT anunció el embarazo de Chrissy Teigen en el nuevo video musical para "Wild", una carta de amor en la playa a su esposa durante casi siete años.

El apasionante cortometraje se cierra con toda la familia junta, y Chrissy Teigen muestra su pequeña panza (en la marca de los 3:22 minutos) cuando se les unen su hija Luna de 4 años, y su hijo, Miles de 2.

John Legend le hizo la propuesta de matrimonio a Chrissy Teigen en 2011 y la pareja se casó en una lujosa ceremonia en Italia en 2013.

La pareja se ha mostrado inusualmente tímida en las redes sociales después del estreno del video.

Chrissy Teigen y John Legend: Su historia romántica

Chrissy Teigen de 34 años, y John Legend de 41, cuyo nombre real es John Stephens, han estado relatando informalmente su relación y el crecimiento familiar a través de los videos musicales de Legend.

Con “Wild”, Chrissy Teigen hace una aparición especial en los vídeos musicales de John Legend por cuarta vez. El vídeo también marca el debut de Miles, mientras que Luna hizo su debut en el video musical de "Love Me Now".

La ex modelo de trajes de baño de Sports Illustrated apareció por primera vez en los videos musicales de John Legend en 2009 con "Stereo" después de ser elegida para el papel por su amigo común, Nabil Elderkin, quien los presentó.

Nabil Elderkin, quien también filmó "Wild", fue el director del video de John Legend "All of Me" en el lago de Como justo la semana que la pareja se casó.

En un YouTube Live antes del estreno del video, John Legend se sentó con su familia para responder preguntas de los fanáticos, dnde reveló que Wild” fue filmado en Punta Mita, México, donde estaban de vacaciones durante la pandemia, de coronavirus.

"Wild" de John Legend supera las 100 mil reproducciones en YouTube en horas

Según la pareja, la producción fue filmada con el equipo con máscaras y distanciado social. Dinos en los comentarios que opinas de la decisión de la pareja.