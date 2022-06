Chris Rock y Dave Chappelle anuncian un show de Stand Up en conjunto.

Chris Rock, de 57 años, y Dave Chappelle, de 48, anunciaron un espectáculo de comedia Stand Up conjunto en Londres solo unas semanas después de que ambos comediantes fueran atacados en el escenario mientras actuaban.

El espectáculo tendrá lugar el 3 de septiembre en el O2 Arena pero las entradas saldrán a la venta para el público en general el 10 de junio. Los controvertidos comediantes han establecido un límite de edad en su evento y solo reciben invitados mayores de 18 años.

El comediante Chris Rock se unió recientemente al legendario Dave Chappelle en el escenario de "The Comedy Store" de West Hollywood, donde ambos se burlaron de sus ataques.

Dave Chappelle sufrió agresión idéntica a Chris Rock

Dave Chappelle fue agredido en pleno escenario en mayo mientras actuaba en el programa "Netflix is a Joke" en Los Ángeles. El atacante acusado, Isaiah Lee, de 23 años, dijo que estaba "desencadenado" por las bromas del comediante sobre la comunidad LGBTQ y la falta de vivienda.

El video del evento muestra a Lee atacando a Chappelle en el escenario, derribándolo y huyendo antes de que la seguridad lo atrape. “Quería que supiera que la próxima vez debería considerar primero pasar su material a las personas a las que podría afectar”, dijo Lee a The Post durante una entrevista en la cárcel.

“Quería que Dave Chappelle y la gente supieran que estas son cosas con las que debes ser más sensible y no bromear”. El aspirante a rapero afirma que se inspiró para atacar al comediante por la bofetada de Will Smith en Rock en los Premios de la Academia.

Chris Rock y la infame bofetada de Will Smith en los Oscar

Will Smith abofeteó infamemente al Chris Rock en el escenario durante la entrega de premios televisada después de que Rock hiciera una broma sobre la esposa del actor, Jada-Pinkett Smith, quien habló abiertamente sobre su lucha contra la alopecia, una enfermedad autoinmune que hace que el cabello se caiga en mechones.

La Verdad Noticias informa que, la bofetada provocó una ola de controversia y debate, pero, mientras Smith continúa tratando de recuperar fanáticos, Rock y Chappelle continúan con sus comedias de payasadas.

Chappelle también reservó un espectáculo de última hora en Buffalo para beneficiar a las familias de las víctimas del tiroteo masivo en el supermercado Tops. El horrible crimen tuvo lugar en un vecindario predominantemente negro y fue un ataque por motivos raciales.

Los delitos violentos de todo tipo han aumentado en todo el país, según los datos más recientes sobre delitos del FBI, pero estos comediantes esperan que la risa sea realmente la mejor medicina.

