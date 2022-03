Chris Rock también se burla de Penélope Cruz y así reaccionó su esposo

No hay duda que una de las presentaciones que dieron que hablar durante los Premios Oscar fue la del comediante estadounidense Chris Rock, quien aprovechó las cámaras para hacer fuerte críticas sobre los asistentes.

Además de las bromas en contra de la familia Smith, la actriz Penélope Cruz también fue víctima de sus desafortunados comentarios y su esposo Javier Bardem reaccionó.

Como te compartimos en La Verdad Noticias, previo al evento Javier Bardem esperaba que su esposa, Penélope Cruz se lleve el Oscar durante este año.

Así reaccionó el esposo de Penélope Cruz luego de que Chris Rock se burlara de ella

Ambos estuvieron nominados a la misma categoría

Será muy difícil olvidar el momento entre el actor Will Smith y el comediante Chris Rock donde causaron controversia tras la reacción del actor por una mala broma por parte del comediante hacia su esposa.

Sin embargo, Smith no fue el único que tuvo que soportar las malas bromas del comediante, ya que este también hizo pésimos comentarios en contra de la actriz Penélope Cruz y su esposo Javier Bardem.

Ambos actores estuvieron nominados para mejor actriz y mejor actor, por lo que Rock no perdió la oportunidad para asegurar que la reconocida actriz española no permitiría que su esposo se llevará una estatuilla y ella no.

Pero lo que más destacó en su presentación, fue que siempre se refirió a ella como "la esposa de Javier Bardem", un comentario que por muchos televidentes fue tachado como misógino.

Tanto Javier como Penélope supieron encajar la broma con humor y se rieron, aunque más él que ella.



Los chistes misóginos de #ChrisRock contra #PenelopeCruz y #JadaPinkettSmith causaron rechazo en las redes y el mismo actor #WillSmith subió al escenario y lo golpeó pic.twitter.com/k0fSe0fk8k #Oscars #lfnews — Latin Fashion News (@latinfashionews) March 28, 2022

¿Quién es Chris Rock?

Se convirtió en un reconocido comediante

Christopher Julius Rock o también conocido como Chris Rock, es un comediante, actor, guionista, productor y director de cine estadounidense que ha sido elegido como el quinto monologuista de todos los tiempos por la compañía Comedy Central.

Después de trabajar como comediante y tener participaciones importantes en papeles secundarios, Rock llegó a ser más prominente como miembro del reparto de Saturday Night Live a principios de la década de 1990.

Durante el 2005, Chris Rock fue presentador de los 77 Premios de la Academia y la 88ª edición de esta reconocida premiación a los mejores títulos y actores de cine.

