Chris Rock rompe el silencio sobre el altercado con Will Smith en los Oscar

El ganador del Oscar Will Smith irrumpió en el escenario de los Premios Oscar 2022 el domingo por la noche y golpeó a Chris Rock, quien había hecho una broma sobre su esposa, Jada Pinkett Smith, que tiene alopecia.

Chris abordó la situación durante un concierto de comedia en Boston esta noche, y le dijo a la audiencia que todavía está "procesando" lo que sucedió.

El comediante se burló de que comentaría más sobre el incidente con humor en el futuro, pero continuó con su programa sin decir mucho al respecto.

Chris Rock abordó el incidente de los Oscar durante su concierto de comedia en Boston.

Chris le dijo a la audiencia esta noche: "No tengo un montón de cosas que decir sobre el incidente, así que si viniste aquí por eso... había escrito un programa completo antes de este fin de semana".

Comentó además: "Todavía estoy procesando lo que pasó. En algún momento hablaré sobre esa mierda. Será serio. Será divertido, pero ahora mismo voy a contar algunos chistes".

Chris, en el escenario de los Oscar, se había dirigido a Jada en la audiencia, diciéndole que estaba deseando verla en la secuela de GI Jane.

Estaba haciendo referencia a Demi Moore, quien se afeitó la cabeza para el papel.

Jada se afeitó el cabello después de que le diagnosticaran alopecia y claramente no le impresionó la broma de Chris.

Si bien ella y Will inicialmente se rieron, su rostro pronto cayó y parecía molesta porque su condición era el blanco de la broma.

Fue en ese momento que Will irrumpió en el escenario y abofeteó a Chris en la cara.

Todos estaban en shock por lo que pasó.

Mientras regresaba a su asiento, Chris Rock dijo: "Wow, wow, Will Smith acaba de golpearme".

Will luego le gritó a Chris: "Mantén el nombre de mi esposa fuera de tu maldita boca".

Como Chris insistió en que solo estaba haciendo una broma, Will lo repitió, levantando la voz y Chris le dijo: "Lo haré, está bien".

Momentos después, Will volvió al escenario para aceptar su Oscar.

Durante su aceptación, se disculpó entre lágrimas por lo sucedido y dijo: "Quiero disculparme con la Academia, quiero disculparme con todos mis compañeros nominados".

Agregó: "Este es un momento hermoso y no estoy llorando por ganar un premio, no se trata de ganar un premio para mí, se trata de poder iluminar a todas las personas".

Will volvió a su asiento y luego le gritó a Chris.

“El arte imita a la vida, parezco el padre loco, tal como decían de Richard Williams, pero el amor te hará hacer locuras”, agregó.

Continuó rindiendo homenaje a su madre y familia, antes de agregar: "Gracias por este honor, gracias por este momento... Espero que la Academia me invite de regreso".

Más tarde, Will pareció reírse de lo que había sucedido respondiendo a los críticos que dejaban mensajes en su publicación de Instagram .

Después de ver la reacción violenta, Will pareció sugerir que no se estaba tomando todo el asunto demasiado en serio al comentar: "¡¡No puedes invitar a personas de Filadelfia o Baltimore a ninguna parte!!".

Se refería a su ciudad natal de Filadelfia y la ciudad natal de Jada, Baltimore.

Su comentario se agregó a un video que había subtitulado: "Yo y @jadapinkettsmith nos vestimos para elegir el caos".

Will defendió a su esposa después de la broma sobre su cabello.

Will no parecía demasiado preocupado por los eventos cuando llegó a la fiesta posterior de Vanity Fair con Jada, su hija Willow y sus hijos Trey y Jaden.

Tenía una gran sonrisa en su rostro mientras posaba agarrando su premio y luego bailaba su propia canción en la fiesta mientras chocaba los cinco con los demás invitados.

Ha habido llamados para que Will sea despojado de su gong de Mejor Actor luego de su arrebato, aunque el rapero Diddy dijo que la pareja ya había pedido una tregua .

Desde el drama en el escenario, Will ha emitido una disculpa humillante en las redes sociales.

En Instagram el lunes, el ganador del Oscar dijo que estaba "fuera de lugar" el domingo por la noche.

“La violencia en todas sus formas es venenosa y destructiva. Mi comportamiento en los Premios de la Academia de anoche fue inaceptable e inexcusable”, comenzó.

"Las bromas a mi costa son parte del trabajo, pero una broma sobre la condición médica de Jada fue demasiado para mí y reaccioné emocionalmente.

“Me gustaría disculparme públicamente contigo, Chris. Estaba fuera de lugar y me equivoqué. Estoy avergonzado y mis acciones no fueron indicativas del hombre que quiero ser. No hay lugar para la violencia en un mundo de amor y bondad”, continuó.

Will luego se disculpó con la academia y agregó: “También me gustaría disculparme con la Academia, los productores del programa, todos los asistentes y todos los que miran en todo el mundo.

"Me gustaría disculparme con la familia Williams y mi familia King Richard. Lamento profundamente que mi comportamiento haya manchado lo que ha sido un viaje maravilloso para todos nosotros", concluyó.

Will emitió una disculpa humillante después de abofetear a Chris.

"Soy un trabajo en progreso. Atentamente, Will”.

Como mencionamos en La Verdad Noticias, la esposa de Will, Jada, también rompió su silencio un par de días después, el martes.

En Instagram, compartió un meme que decía: "Esta es una temporada de curación y estoy aquí para eso".

La publicación simple no abordó directamente el incidente del domingo por la noche, aunque parece que es a lo que se refiere.

La madre de Will también rompió su silencio después de ver a su famoso hijo abofetear al comediante Chris en el escenario.

Carolyn Smith dijo que nunca había visto a su hijo actuar como lo hizo cuando abofeteó a Chris en la cara . por una broma descarada que hizo sobre la esposa de la estrella, Jada.

Ella le dijo a 6abc: "Es una persona muy sociable. Esa es la primera vez que lo veo salirse. La primera vez en su vida... Nunca lo he visto hacer eso".

La madre de Will Smith estaba conversando con la estación de noticias de Filadelfia sobre la primera victoria de su famoso hijo en un Oscar y el momento controvertido que se produjo antes.

