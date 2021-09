Chris Rock recibe comentarios positivos tras mensaje sobre COVID-19

Chris Rock dijo el domingo (19 de septiembre) que le habían diagnosticado COVID-19 y envió un mensaje a todos los que todavía estaban indecisos: "Vacúnate".

El comediante de 56 años escribió en Twitter : “Hola chicos, acabo de descubrir que tengo COVID, créanme, no quieren esto. Vacúnate ”.

Mientras Nicki Minaj hace polemicos comentarios sobre las vacunas, Rock ha dicho anteriormente que estaba vacunado. Apareciendo en The Tonight Show en mayo, se llamó a sí mismo "Two-shots Rock" antes de aclarar que recibió la vacuna de un solo disparo Johnson & Johnson, por lo que comenzó a recibir mensajes favorables tras su opinión de las vacunas.

¿Qué dijo Chris Rock sobre las vacunas?

Este fue el mensaje de Chris Rock

“Sabes, me salté la línea. No me importaba Usé mi fama, Jimmy ”, le dijo al presentador Jimmy Fallon. “Yo estaba como, 'Hazte a un lado, Betty White. Háganse a un lado, ancianos. … Hice 'Pootie Tang'. Déjame estar al frente de la fila '”.

El actor, de 56 años, protagonizó recientemente la secuela de "Saw" "Spiral" y aparecerá en la próxima película de David O. Russell , una película de época que se rodó en Los Ángeles a principios de 2021. La película aún sin título está programada para ser estrenada. el próximo año.

Tras su publicación el famoso recibió gran cantidad de mensaje de apoyo por parte de los fans, quienes no dudaron en decirle que se mejore, y apoyaron su petición de la vacunación.

Si bien las vacunas COVID no previenen por completo la infección, las personas vacunadas tienen una probabilidad mucho mayor de tener infecciones más leves y de no requerir hospitalización. Casi todas las muertes por COVID-19 han ocurrido en personas no vacunadas.

Por ello Chris Rock no pudo dejar de incitar a sus fans a que apuesten por la vacunación y prevenir contagios más fuertes de COVID-19.

