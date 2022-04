Chris Rock no quería que Will Smith fuera expulsado de los Oscar

Will Packer dijo que le habían dicho que los jefes de La Academia organizadora habían planeado expulsar al actor después de que abofeteó al comediante en el escenario.

"Yo no había sido parte de esas conversaciones", dijo Packer.

"Así que, de inmediato me dirigí a los líderes de la Academia que estaban en el lugar y les dije: 'Chris Rock no quiere eso'".

Packer le dijo a Good Morning America de ABC, en su primera entrevista desde el incidente, que le había dicho a los jefes de la academia: "Rock ha dejado en claro que no quiere empeorar una situación mala".

Agregó: “Esa fue la energía de Chris. Su tono no era de represalia. Su tono no era de enojo.

“Así que defendía lo que Rock quería en ese momento, que no era eliminar físicamente a Will Smith en ese momento, porque, como ahora me han explicado, esa era la única opción en ese momento.

“Me han explicado que hubo una conversación de la que yo no formaba parte para pedirle que se fuera voluntariamente”.

Packer también describió que cuando Rock rompió el silencio sobre el altercado, le dijo a los oficiales de policía en la ceremonia que no quería que arrestaran a Smith.

"Estaban diciendo, ya sabes, esto es, batería fue la palabra que usaron en ese momento. Dijeron: 'Iremos a buscarlo. Estamos preparados. Estamos preparados para ir a buscarlo ahora mismo. Puede presentar cargos". ‘Podemos arrestarlo'.

"Estaban exponiendo las opciones, y mientras hablaban, Chris estaba siendo muy desdeñoso con esas opciones. Él estaba como, 'No, estoy bien'. Él estaba como, 'No, no, no', incluso para el punto donde dije, 'Rock, que terminen'.

"Los otros oficiales de LAPD terminaron de exponer cuáles eran sus opciones y dijeron: '¿Le gustaría que tomáramos alguna medida?' Y él dijo, 'No'. Él dijo, 'No'".

Smith se disculpó por golpear a Rock por una broma sobre su esposa, Jada, mientras que Packer y la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas han sido objeto de escrutinio por sus respuestas.

Packer, quien produjo la película nominada al Oscar de 2015 Straight Outta Compton y Girls Trip de 2017, dijo al programa que Smith también se disculpó con él a la mañana siguiente.

"Él dijo: 'Este debería haber sido un momento gigantesco para ti', y expresó su vergüenza, y eso fue todo".

La cachetada no fue planeada

Will intentó defender a a Jada

El productor había asumido inicialmente que la aparición de Smith en el escenario era algo que él y Rock habían planeado, explicó.

"Pensé, está bien, él dirá algo o se le acercará, algo divertido sucederá porque esa es la naturaleza de Chris y esa es la naturaleza de Will, así que veamos qué sucede.

"Una vez que vi a Will gritando en el escenario con tanta virulencia, se me cayó el corazón y solo recuerdo haber pensado: oh no, así no".

Después de que terminaron los premios cinematográficos el domingo, un portavoz de la policía dijo: "La persona involucrada se negó a presentar un informe policial.

"Si la parte involucrada desea un informe policial en una fecha posterior, LAPD estará disponible para completar un informe de investigación".

El miércoles, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, que organiza los premios Oscar, emitió un comunicado que decía: "Si bien nos gustaría aclarar que se le pidió al señor Smith que abandonara la ceremonia y se negó, también reconocemos que podríamos haber manejado la situación". diferentemente."

La organización ha iniciado procedimientos disciplinarios contra Smith y su junta se reunirá el 18 de abril para discutir qué medidas tomar.

Eso podría incluir "suspensión, expulsión u otras sanciones permitidas por los estatutos y las normas de conducta", dijo.

Rock dijo el miércoles, mientras organizaba la última etapa de su gira por Estados Unidos en Boston, que "todavía estaba procesando lo que sucedió".

Rock, quien fue recibido con una ovación de pie por parte de los fanáticos, también negó algunos informes de los medios estadounidenses de que había hablado con Smith desde el incidente de la cachetada.

