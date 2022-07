Chris Rock: dice que no es una víctima por la bofetada que recibió de Will Smith

Chris Rock toca el tema sobre la polémica y viral bofetada que le dio Will Smith durante la noche de gala de los Premios Oscar 2022 luego de que el comediante hizo una broma sobre la falta de cabello de la esposa del actor, Jada Pinkett Smith, que se debe a un problema de alopecia.

Hasta ahora, el comediante no había hablado mucho del tema, pero hace una sorprendente revelación sobre el incidente. Afirma que eso no va a quitarle valor a toda su trayectoria por lo que afirma que no es una víctima.

Estó lo reveló en una de sus presentaciones en el PNC Bank Arts Center en la ciudad de Nueva Jersey. Previamente había hecho algunas bromas sobre lo que pasó, solo ahora habla con serieddad del incidente. Estó es lo que dijo:

“No soy una víctima. Si eso duele duele hijo de p$%&. Pero me sacudí esa mi&#$& y me fui a trabajar al día siguiente”.

Chris Rock bromea sobre hacer un documental sobre el incidente

Momento en que Will Smith abofetea a Chris Rock.

Después de hablar con un poco de seriedad de la bofetada que le dió el actor Will Smith, Chris Rock hace lo suyo y lanza una divertida broma para los que quieren saber más a fondo todo lo que pasó en ese día, pues comentó que si quieren haría un documental.

Siempre y cuando, algúna empresa como Netflix, le ofrezca un cheque y se encargue de producirl el documental de la famosa bofetada de Will Smith. Además agregó: “Cualqiuera que diga que las palabras duelen nunca ha recibido un puñetazo en la casa” dijo. Conoce más en La Verdad Noticias.

¿Cuántos años tiene Chris Rock?

Chris Rock se volvió famoso en Comedy Central.

El actor y comediante Chris Rock tiene 57 años y nació el 7 de febrero de 1965. Nació en el estado de Carolina del Sur de Estados Unidos y se ha convertido en uno de los icónos de Comedy Central.

A pesar de todo lo que pasó, revelaron que Chris Rock podría ser el anfritión de los Premios Oscar 2023.

