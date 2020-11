Chris Pratt y Wu Jing protagonizarán el remake de 'Saigon Bodyguards'

Chris Pratt y Wu Jing, estrella de "Wolf Warriors" protagonizarán la nueva versión de Universal Pictures de "Saigon Bodyguards", basada en la comedia vietnamita de acción del mismo nombre.

La película original de 2016 se centró en dos guardaespaldas profesionales que dejaron escapar su activo más importante.

Chris Pratt producirá a través de Indivisible Productions junto a Anthony y Joe Russo, y Mike Larocca, quienes producirán a través de su estandarte de producción AGBO.

Chris Pratt y la estrella de Wu Jing en "Saigon Bodyguards"

Remake de Saigon Bodyguards será dirigido por rusos

Alex Gregory y Peter Huyck ("What Men Want", "Veep") están escribiendo el guión. Pratt trabajó anteriormente con los hermanos Russo en las películas de Marvel "Avengers". AGBO y los hermanos Russo trabajaron por última vez con Wu cuando consultaron sobre su película de 2017 "Wolf Warrior 2", una de las películas no inglesas más taquilleras de todos los tiempos.

El vicepresidente ejecutivo de producción de Universal Pictures, Matt Reilly, supervisará el proyecto en nombre del estudio. El ejecutivo creativo Kassee Whiting supervisará la película en nombre de AGBO.

El original "Saigon Bodyguards" fue dirigido por Ken Ochiai a partir de un guión de Michael Thai, basado en una historia de Ochiai y Thai. Fue producido por Rhombus Media y TNA Entertainment, presentado por CJ Entertainment, con la participación de Galaxy Media, PS Vietnam, Yeah 1 CMG y Media Village.

Como te hemos informado en La Verdad Noticias, el actor se convirtió en una estrella mundial después de encabezar las películas de "Guardianes de la Galaxia" de Disney-Marvel como Star-Lord / Peter Quill y las películas de "Jurassic World" como el manipulador de dinosaurios Owen Grady.

Te recomendamos: Chris Pratt desarrolló un talento secreto durante la cuarentena ¿Cuál es?

Chris Pratt está representado por UTA, Rise Management y Sloane, Offer, Weber y Dern. Gregory y Huyck están representados por Ziffren Brittenham LLP.