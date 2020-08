Chris Pratt y Katherine Schwarzenegger se convierten en papás ¡Ya nació su bebé!/Foto: Nexter

¡Katherine Schwarzenegger Pratt ya es mamá! La autora, de 30 años, y su esposo, Chris Pratt, dieron la bienvenida a su primera hija juntos, según confirman varias fuentes a la revista People.

El hermano de Schwarzenegger Pratt, Patrick, también confirmó la noticia en un video compartido por Entertainment Tonight el domingo, diciendo que su hermana y su cuñado estaban "muy bien".

"Le acabo de regalar un pequeño regalo", añadió mientras vislumbraba una pequeña caja envuelta con un lazo rosa. Una fuente cercana a la pareja confirmó además que la nueva mamá está "bien" y pasó el fin de semana en casa con su esposo y su bebé.

"Sabían que iban a tener una niña y estaban encantados por ello. Kat tuvo un buen embarazo y espera una recuperación rápida. Hasta ahora, todo bien", dijo la fuente a People.

"Ella está pasando por todas las emociones de mamá primeriza. Está extremadamente feliz, pero un poco cansada y abrumada. Sin embargo, Chris sigue siendo increíble. Es reconfortante para Kat que él ya sea papá y entienda cómo es tener un recién nacido".

La fuente continuó diciendo que debido a las restricciones de COVID-19, "las familias no pudieron recibir al bebé en el hospital".

"Tan pronto como Kat y el bebé llegaron a casa del hospital, María y Arnold los visitaron. Ambos son abuelos orgullosos, por supuesto. También visitaron durante el fin de semana. María se asegura de que Kat tenga todo lo que necesita", agregó la fuente. Los representantes de la pareja aún no han comentado.

El recién nacido se une a su hermano mayor Jack, quien cumplirá 8 años el 17 de agosto. Pratt, de 41 años, comparte a su hijo con su ex esposa Anna Faris.

Anna Faris y Chris se divorciaron en 2017, después de 8 años de matrimonio. La pareja que comparte la custodia de su hijo Jack reveló que su separación fue debido a que las cosas ya no funcionaban entre ellos/Foto: El Carabobeño

Katherine y Chris ya querían ser padres

En abril, una fuente le dijo a People que Pratt y Schwarzenegger, quienes se casaron en junio del año pasado, están emocionados de que Jack se convierta en un hermano mayor. "Después de casarse, no podían esperar a que su familia creciera", dijo la fuente.

"Jack será un gran hermano mayor. Katherine siempre dice que él es el chico más dulce y cariñoso. Katherine piensa que Chris es un padre increíble. Se permitió enamorarse de Chris rápidamente porque se dio cuenta desde el principio de que él es un gran chico de familia", compartió la fuente. "Le encanta ser una mamá más para Jack".

Un amigo también agregó: "No pueden esperar a que Jack tenga un hermano". Schwarzenegger Pratt habló sobre estar embarazada en medio de la pandemia de coronavirus en curso en un chat en vivo de Instagram con la Dra. Zelana Montminy en junio, y dijo que Pratt ha sido "muy comprensivo" durante este tiempo.

"Tengo mucha suerte de vivir muy cerca de mi familia, lo que ha sido de gran ayuda", dijo la autora de The Gift of Forgiveness, y agregó que Pratt era un "esposo maravilloso".

"Ha sido increíble tenerlo en casa y también muy comprensivo sobre mi necesidad de desinfectar todo, que todos usen máscaras todo el tiempo", dijo Schwarzenegger Pratt. "Eso ha sido útil".

En mayo, Pratt habló sobre cómo se ha estado comportando durante la pandemia, bromeando con Extra que ha "ganado un poco de peso" mientras se distanció socialmente con su esposa embarazada. "Encurtidos y helado. Nunca pensé que me gustarían tanto", reflexionó.

El actor de Guardianes de la Galaxia continuó hablando de cómo ha estado manejando el embarazo y le dijo con franqueza al presentador Billy Bush: "¿Puedo ser honesto contigo? Me encontré quejándome el otro día de un poco de dolor lumbar y de cadera y cómo he ganado un poco de peso en cuarentena... y ella me miró con dulzura".

Él bromeó, "Yo estaba como ... 'Oh, cierto, cierto, realmente no puedo quejarme de eso contigo en este momento, ¿verdad?'"

Una fuente le dijo anteriormente a People que Pratt ha sido nada menos que un "marido de ensueño" para la escritora de Rock What You've Got durante todo su embarazo. "Katherine está bien y Chris la ha estado cuidando", dijo la fuente. "Katherine todavía lo llama el marido de sus sueños. Son muy felices juntos".

"Chris ha estado adorando a Katherine y el embarazo los ha acercado aún más", agregó un amigo de la pareja.

Después de unos meses de casados, Chris y Katherine se embarazaron y ahora que ya no padres, los fans esperan que pronto revelen el nombre de su nueva bebé. ¿Te gustaría conocer a la nueva bebé Pratt?