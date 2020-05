Chris Pratt se convierte en el nuevo Indiana Jones ¡VIDEO!

Gracias a los “deepfakes” hemos podido imaginar e incluso ver a nuestros actores favoritos en icónicos papeles y en esta ocasión Chris Pratt es quien ha revolucionado las redes sociales al ser representado como Indiana Jones.

Recordemos que Indiana Jones es una de las películas más exitosas en toda la historia de la industria cinematográfica, un cinta que estuvo protagonizada por el gran actor Harrison Ford. Y ahora gracias a este nuevo vídeo hemos podido recordar algunas de las mejores escenas de esta película pero con la presencia de Chris Pratt.

Compartido por un usuario llamado Shamook, este video muestra al protagonista de Guardianes de la Galaxia y Jurassic World convertido en el querido Dr. Henry Jones Jr; un personaje inmortalizado por Ford.

Chris Pratt se convierte en el nuevo Indiana Jones

Cabe mencionar que este deepfake incluye algunas de las escenas más memorables de las tres primeras películas de Indiana Jones: “Raiders of the Lost Ark”, “The Temple of Doom” y “The Last Crusade”; manteniendo todos los diálogos y la secuencia intactos.

Como era de esperarse este video ha logrado captar más de 247,000 mil reproducciones y cientos de comentarios en YouTube, donde varios usuarios reconocieron el increíble trabajo digital que hace parecer totalmente real esta secuencia de imágenes.

¿Una adelanto de lo que podremos ver?

Cabe mencionar que esta no es la primera ocasión en la que se relaciona a Chris Pratt con el protagonista de Indiana Jones, puesto que a pesar de ser un personaje inmortalizado por Harrison Ford, en varias ocasiones se ha rumorado que éste podría ser reemplazado por Pratt.

Y aunque esta teoría no ha sido confirmada por ninguno de los dos actores, este deepfake podría no estar tan alejado de la realidad, y ser realmente una pequeña muestra de lo que podríamos ver en las próximas entregas de esta icónica saga.