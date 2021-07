Chris Pratt revela cuando se grabará Guardianes de la Galaxia Vol. 3

Chris Pratt, el intérprete de Star Lord ha hecho una revelación que ha emocinado a sus fans, pues dio a conocer que las grabaciones para el Volumen 3 se realizarán a finales del presente año.

Por si fuera poco dijo que presuntamente la fecha exacta de estreno sería el 5 de mayo de 2023 con su lanzamiento en cines, aunque todo dependerá de la pandemia por Covid-19 que actualmente atraviesa el mundo.

Hay que destacar que “Guardianes de la Galaxia Vol. 3” marca el final de estos héroes, no significa que no vuelvan a aparecer en alguna película de Marvel, ya que regresarán en “Thor: Love and Thunder”.

Esa última cinta que está programada para el 6 de mayo de 2022, por lo que veremos al equipo de Peter Quill, interpretado por el actor Chris Patt, primero con el Dios del trueno y luego en su universo.

Una nueva teoría de Guardianes de la Galaxia Vol. 3

La pista que ha llevado a los fans a teorizar se encontraría en los carteles publicitarios de las películas de la saga Guardianes de la Galaxia.

Y es que según esa posible pista oculta, podría revelar que un personaje muy importante morirá en Guardianes de la Galaxia Vol.3.

Como comentan desde CBR, las dos primeras películas de Guardianes de la Galaxia tienen la distinción de terminar con dos escenas de muerte bastante inesperadas y emotivas. Por un lado Groot, que se dejó destruir por el impacto de una nave espacial para proteger a sus amigos.

Y por otro lado Yondu, que le dio a Star-Lord el único suministro de aire que tenía. Y ahora, los fans podrían haber encontrado un patrón que indicaría quién tendría "el honor" de protagonizar una nueva muerte.

Y es curioso que, justamente, en el Vol.1 y el Vol.2 aparezcan los personajes que murieron en la película. ¿Adivináis quién sale en el cartel del Vol.3? Ni más ni menos que Drax.

Gamora estuvo a punto de ser muy diferente

Gamora

Gamora se ganó por derecho propio ser uno de los personajes más importantes del universo cinematográfico de Marvel, pues la hija de Thanos fue clave para el devenir de "Infinity War", y es toda una incógnita qué ha pasado con ella.

Después de que se viera otra versión suya en "Endgame", que ni siquiera conocía a los Guardianes de la Galaxia. Muchos especulan que con la apertura del multiverso, "Guardianes de la Galaxia Vol.3" podría ser como una misión de rescate al personaje, pero de momento son todo rumores.

