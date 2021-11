Chris Pratt es cancelado tras agradecer a su esposa por una hija "hermosa y sana"

Chris Pratt fue nuevamente "cancelado" en redes sociales por el mensaje que publicó en su cuenta oficial de Instagram sobre su esposa y madre de su hija, Katherine Schwarzenegger tras escribir frases como "Su corazón es puro y me pertenece".

Pero una de las frases que en verdad enojaron a los internautas fue "Ella me ha dado una vida increíble, una hija hermosa y saludable" debido a que creen que fue un ataque a Ana Faris, madre de su primogénito, quien ha tenido problemas de salud desde su nacimiento.

Chris Pratt y Katherine Schwarzenegger se convirtieron en papás en agosto pasado, pero los internautas no han tardado en recordar al actor sobre su hijo, Jack, tras los elogios a su actual esposa por una "hija sana" y las implicaciones negativas de su publicación.

¿Qué problema tiene el hijo de Chris Pratt?

Jack Pratt, el hijo con necesidades especiales del actor

Como te informamos en La Verdad Noticias, Jack Pratt de 9 años de edad sufrió una hemorragia cerebral severa al nacer. El pequeño nació prematuro y tuvo que pasar por varias cirugías; actualmente tiene algunas limitaciones visuales y leves problemas del corazón.

Fuera de algunos problemas leves en el desarrollo muscular, Jack goza de buena salud, e incluso, el actor de Marvel ha hablado al respecto en los años anteriores: "Nuestro Jack pasó de ser un pequeño e indefenso a un chico fuerte, inteligente, feliz, divertido y hermoso".

Tras finalizar su divorcio, Anna Faris y Chris Pratt establecieron una clausula fundamental para la custodia del pequeño Jack, de entonces seis años de edad, que consistía en siempre vivir cerca el uno del otro por el bien de su hijo.

La controversial publicación de Chris Pratt

En su cuenta oficial de Instagram, el actor de 42 años compartió el ahora controversial mensaje de cumpleaños para Schwarzenegger de 31 años de edad: "Es su cumpleaños en 6 semanas. Entonces, si no le compró nada, le diré que mire hacia atrás en esta publicación".

“¡Miren cómo me mira! Quiero decir. ¡Encuentra a alguien que te mire así! Nos conocimos en la iglesia. Me ha dado una vida increíble, una hija hermosa y saludable, mastica tan fuerte que a veces me pongo los auriculares para ahogarlo, ¡pero eso es amor!”, comenzó el post.

“Ella me ayuda con todo. A cambio, periódicamente, abro un frasco de encurtidos. Ese es el oficio. Su corazón es puro y me pertenece. Mi mayor tesoro junto a mi tarjeta Ken Griffey Jr Upper Deck Rookie", finalizó el post de Chris Pratt.

