Chris Patt anuncia el comienzo del rodaje de "Guardianes de la Galaxia Vol.3"

Mediante un video a través de redes sociales, el actor Chris Patt que interpreta el papel de "Star Lord" en el Universo Marvel anunció el comienzo del rodaje de la tan esperada cinta "Guardianes de la Galaxia Vol.3".

En este video al que La Verdad Noticias tuvo acceso hoy martes 19 de Octubre, el también conocido como "Peter Quill" aseguró que es el "día uno" de los trabajos para la producción de la nueva entrega de esta querida saga.

Durante el mensaje, el compañero de "Groot" y "Rocket" nos reveló un poco de su caracterización desde el aparente camerino del actor en donde mencionó estar muy emocionado.

El retraso de las cintas de Marvel

Este anunció de Patt que ya volvió locos a los fans, llegá poco después de que se filtrará que los estudios Marvel retrasarán diveras películas ya programadas.

Sin embargo y por fortuna el retraso de Marvel no afectará el estreno de "Guardianes de la Galaxia Vol.3" pero si tendremos que esperar más tiempo para poder ver en las salas de cine: "Doctor Strange In the Multiverse Of Madness", "Thor: Love and Thunder", "Black Phanter: Wakanda Forever", "The Marvels" y "Ant-Man and The Wasp: Quantumanis".

¿Cómo se llaman todos los Guardianes de la Galaxia?

Los Guardianes de la Galaxia que todos hemos visto en las películas de Marvel no son unicamente los principales, pero aquí te damos la lista completa.

Comenzamos con el ícono del equipo que por supuesto es "Star Lord" que tiene como aliados a "Gamora", "Rocket Racoon", "Groot", "Mantis", "Drax el destructor" y "Nebula", pero en los comics de Stan Lee también aparecen como miembros "Adam Warlock", "Major Victory", "Agent Venom", "Angela"y "Capitan Marvel".

