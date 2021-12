Chris Noth revela el motivo por el cual Carrie no pidió ayuda para Mr. Big

La muerte de Mr. Big conmocionó a los fans.

Una de las escenas más dramáticas de ‘And Just Like That’ reboot de 'Sex and the City', fue cuando Carrie Bradshaw encuentra a su esposo Mr. Big desmayado en la regadera, tras sufrir un infarto, lo que finalmente lo llevó a la muerte. La reacción del personaje protagonizado por Sarah Jessica Parker causó conmoción y fue el mismo actor Chris Noth quien rompió el silencio al respecto.

El momento captó la atención de los espectadores ya que la protagonista no llamó al 911 para pedir ayuda para su gran amor, quien acaba de sufrir un infarto durante la ducha. Pero, ¿cuál fue el motivo detrás? En La Verdad Noticias te traemos todos los detalles.

Recientemente, el actor explicó la historia detrás de la impactante escena de la serie And Just Like That, en donde Carrie encuentra a su esposo sin vida luego de asistir a un recital de piano de su hija Charlotte, interpretado por Kristin Davis.

¿Por qué Carrie no pidió ayuda para Mr.Big?

En una entrevista para Vogue, el actor explicó que el motivo por el que su esposa en la ficción no buscó ayuda de paramédicos ni trató de reanimarlo fue para darle realismo a la escena del reboot de 'Sex and the City'.

"Sabíamos que no debería morir solo en el baño. Tenía que haber ese último momento y sin palabras, sin diálogos cursis, solo una mirada, y pensé que [el director, Michael Patrick King] lo hizo tan bien”, detalló Chris.

Respecto a su escena final, el actor indicó: “Ambos lo llamamos el momento de Bonnie y Clyde, que es ese momento en el que Bonnie y Clyde están a punto de ser destripados por las balas. Tienen ese look entre ellos, Warren Beatty y Faye Dunaway. Ambos saben que es el final”.

¿Cuántos años tiene Carrie Bradshaw?

La actriz Sarah Jessica Parker da vida a la protagonista Carrie Bradshaw

Los primeros episodios de 'And Just Like That' llegaron a la pantalla y quien captó las miradas fue la actriz Sarah Jessica Parker quien da vida a la protagonista Carrie Bradshaw, una mujer madura de cerca de 50 años. El reboot de 'Sex and the City' es la continuación de la saga sobre cuatro mujeres neoyorquinas que mostraron cómo vivieron desde su perspectiva femenina la transición de siglo desde lo emocional hasta lo laboral y lo sexual.

