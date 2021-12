Chris Noth niega acusaciones de agresión sexual en contra de mujeres

Luego que se dieran a conocer los casos de agresión sexual y acoso por parte del actor Chris Noth de Sex and the City en contra de dos mujeres, el portal The Hollywood Reporter hizo pública la postura del artista de 67 años de edad.

Como dimos a conocer previamente en La Verdad Noticias, el actor que da vida a ‘Mr. Big’ en el remake And Just Like That fue señalado por dos mujeres, quienes aseguraron haber sido abusadas sexualmente por Noth en distintos momentos en 2004 y 2015.

Tras las acusaciones de agresión sexual, diversos medios filtraron un presunto mensaje enviado por la estrella en donde rechazó dichos señalamientos, situación que generó controversia en redes sociales.

Chris Noth niega abuso sexual en contra de mujeres

El actor fue señalado por abuso y acoso sexual.

Una de las víctimas que dijo ser periodista se contactó con el medio The Hollywood Reporter por donde emitió su postura tras enterarse del regreso del actor a la pantalla para el remake de Sex and the City.

En tanto, la segunda mujer expresó que el presunto abuso se registró cuando ella tenía 25 y el actor 60. De acuerdo a su relato, tras una cena, ambos se dirigieron al departamento de Noth, donde la violó. Al día siguiente recibió un mensaje de voz que decía: “Espero que no te tomaras lo de anoche de forma errónea”.

En el intercambio de mensajes se puede leer que el actor dice: “Creo que nos divertimos mucho pero no estoy seguro de cómo te sentiste tú”. A lo que la mujer respondió: “Realmente disfruté de tu compañía y tuvimos una buena conversación (...) pero me sentí ligeramente usada”.

“Las acusaciones en mi contra hechas por personas que conocí hace años, incluso décadas, son categóricamente falsas (...) No siempre significa no, esa es una línea que no crucé. Los encuentros fueron consensuados (...) No sé con certeza por qué están apareciendo ahora, pero sí sé esto: no agredí a estas mujeres“, señaló el actor en medio del escándalo.

¿Quién es la esposa de Chris Noth?

El actor de Sex and the City junto a su esposa.

Noth conoció a la actriz Tara Lynn Wilson, su actual esposa, mientras trabajaba en el bar en The Cutting Room. La pareja comenzó a salir en 2002 y se casaron el 6 de abril de 2012. Siete años después, en 2019 confirmaron que esperaban un segundo hijo, Keats, quien nació el 18 de febrero de 2020. Actualmente, el actor Chris Noth formó parte del elenco del remake And Just Like That; su personaje murió en la serie en medio de las acusaciones por abuso sexual.

