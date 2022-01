Chris Noth es eliminado del capítulo final de And Just Like That

Después de que el actor ha sido denunciado por presunto abuso, la producción ha tomado una decisión/Foto: Cine 3

¡ALERTA DE SPOILER! Después de que el actor Chris Noth fue denunciado de presunto abuso y agresión sexual a diversas mujeres, la producción de la serie And Just Like That supuestamente ha decidido eliminar la que sería la última apareción de su personaje “Mr. Big” en el capítulo final de la primera temporada.

Como informamos en La Verdad Noticias, recientemente se dio a conocer que Noth fue despedido de la serie “The Equalizer” por el escándalo sexual que enfrenta. Y ahora, HBO Max también ha decidido borrar al actor del episodio final del reboot de Sex And the City.

Posiblemente esta decisión la tomaron debido a que se rumora que la serie And Just Like That podría ser cancelada, si el actor continúa formando parte del proyecto a pesar de las acusaciones en su contra.

Posiblemente ya no veremos a Chris Noth en And Just Like That

El actor posiblemente no estará en el último episodio/Foto: News

Una de las grandes sorpresas que nos ha dejado hasta ahora esta serie fue la muerte de Mr. Big (Chris Noth) al final de su primer episodio. El plan para volver a contar con él es que apareciera en una fantasía que Carrie tendría durante su visita a París para esparcir las cenizas de su amado.

Sin embargo, el sitio TV Line señala que el equipo detrás del programa protagonizado por Sarah Jessica Parker llegó a la conclusión de que el peso narrativo de esta escena no era lo suficientemente significativo como para que fuera imposible dejar al actor fuera del episodio.

Se ha destacado que el final no estaba completamente cerrado antes de que se hicieran públicas las denuncias de presunta agresión sexual por parte de Noth, pero está claro que mucho no han ayudado y que quizá la decisión hubiese diferente en otra situación.

¿Cuándo termina la primera temporada de And Just Like That?

La serie terminará su primera temporada en febrero/Foto: Hola

El episodio final de “And Just Like That…” se estrenará el jueves 3 de febrero en la plataforma de HBO Max, y los fans finalmente podrán ver si la escena de Chris Noth realmente ha sido eliminada del último capítulo o si decidieron dejar al personaje de Big en dicho momento.

