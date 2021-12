Chris Noth: Tras ser acusado de agresión sexual ya no saldrá en “The Equalizer”

Luego de las acusaciones de agresión sexual en su contra el actor Chris Noth ya no aparecer en el drama “The Equalizer”, así lo anunció en un comunicado la productora del programa, que también reveló que “ ya no filmará más episodios de The Equalizer, con efecto inmediato".

Cabe recordar que el actor fue denunciado de agresión sexual por dos mujeres en un informe publicado días atrás, aunque él ha negado todas las acusaciones en su contra.

"Las acusaciones contra mí hechas por personas que conocí hace años, incluso décadas, son categóricamente falsas. Estas historias podrían haber sido de hace 30 años o de hace 30 días, esa es una línea que no he cruzado. Los encuentros fueron consensuados. Es difícil no cuestionar el momento en que estas historias salen a la luz. No sé con certeza por qué están saliendo a la luz ahora, pero sí sé esto: no agredí a estas mujeres", comentó el actor en un comunicado negando las acusaciones de agresión sexual en contra de mujeres.

Carrera del actor va en declive

Las compañeras de reparto del actor apoyaron a las presuntas víctimas

En la serie The Equalizer, Noth, de 67 años de edad, da vida al exdirector de la CIA Williman Bishop, pero ya no seguirá grabando más episodios, únicamente aparecerá en un episodio que ya ha sido grabado y en futuras repeticiones de episodios transmitidos.

La carrera del actor parece ir en descenso, pues su agencia de talentos, A3 Artist Agency, lo despidió. Por otro lado Peloton, que acababa de lanzar un anuncio del actor ya ha dejado de emitirlo.

Así mismo en el episodio debut de la serie de HBO Max "And Just Like That”, un spinoff de Sex and the City, el personaje de Noth sufrió un ataque al corazón y murió.

Chris Noth acusado de agresión sexual

El actor fue denunciado por dos mujeres

Zoe, ahora de 40 años, y Lily, ahora de 31, aseguran que fueron agredidas sexualmente por el actor. Las dos mujeres se acercaron a The Hollywood Reporter por separado, con meses de diferencia para contar sus historias.

Zoe y Lily (cuyos verdaderos nombres han sido reservados) no se conocen entre sí, pero se acercaron al medio para hablar de lo ocurrido luego de enterarse que el actor Chris Noth repetiría su papel de Mr. Big y recordarán los dolorosos incidentes que, según dicen, ocurrieron en Los Ángeles en 2004 y en Nueva York en 2015, respectivamente.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!