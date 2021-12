Chris Noth, ‘Mr. Big’ de Sex and the City es acusado de agresión sexual

Chris Noth, actor de Sex And the City, fue acusado de abuso sexual y acoso por parte de dos mujeres. Esto podría explicar la repentina desaparición de la estrella en el remake para HBO Max, And Just Like That.

Noth interpreta a Mr. Big, un personaje sumamente querido por los seguidores de Sex and the City, por lo que las acusaciones dadas a conocer por The Hollywood Reporter han cimbrado los muros de la nueva producción.

Las mujeres, que por protección fueron identificadas como Zoe, de 40 años, y Lily, de 31, relataron detalladamente su desagradable experiencia con el actor en 2004 en Los Ángeles y en 2015 en Nueva York. La Verdad Noticias te trae los detalles.

Chris Noth es acusado de abuso sexual

Uno de los presuntos abusos ocurrió cuando Noth estaba casado con Tara Wilson.

Ambas presuntas víctimas acudieron al medio estadounidense en ocasiones separadas. La primera fue Zoe, quien dijo haber conocido al actor cuando tenía 22 años y trabajaba en una empresa relacionada con el medio artístico.

“Él pasaba por mi escritorio y coqueteaba conmigo. Obtuvo mi número de teléfono y dejaba mensajes en la grabadora como Mr. Big”, dijo Zoe, quien después aceptó una invitación al departamento de Noth para hablar sobre un libro. Ahí fue violada.

“De pronto me jaló, me empujó a la cama, me quitó los pantalones y me violó. Estaba frente a un espejo”, dijo Zoe, quien admitió que fue una de las experiencias más dolorosas y vergonzosas de su vida y algo de lo que no podía hablar hasta lograr sanarlo con el apoyo de una terapeuta.

Segundo caso

Noth protagonizó Sex and the City al lado de Sarah Jessica Parker.

Por su parte, Lily narró que conoció a “Mr. Big” en el club nocturno donde ella trabajaba en Nueva York. Luego de una cena, él la invitó a su departamento y allí el hombre intentó besarla en repetidas ocasiones.

“Lo distraje de manera cautelosa por tratarse de un tipo mayor. Pero siguió intentándolo y yo debí haberlo detenido con firmeza para poder irme. Acto seguido, lo vi con los pantalones abajo y parado frente a mí”, dijo la mujer.

En ese momento, Noth estaba casado con Tara Wolson, pero según el relato de la presunta víctima él le aseguro que la monogamia no era real. “De pronto, estábamos teniendo relaciones frente al espejo mientras lloraba. me sentí fatal y completamente vulnerable. La admiración que sentía por mi ídolo se había esfumado”.

Las acusaciones por agresión sexual contra Chris Noth ocurren tras el esperado regreso del actor como la pareja de carrie en And Just Like That. Se desconoce si la producción de la serie está enterada de las declaraciones de Zoe y Lily.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.