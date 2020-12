Chris Hemsworth y su esposa, Elsa Pataky celebran su décimo aniversario de boda

Chris Hemsworth está colmando a su esposa con todo el amor y así lo demostró este jueves 24 de diciembre, cuando la estrella de Los Vengadores tomó Instagram para celebrar a su esposa, Elsa Pataky en su décimo aniversario de bodas.

"¡10 años juntos!...¡Esperamos los avances de la medicina y la ciencia modernas y disfrutamos de un par de cientos más!", escribió junto a un carrusel de fotos con la madre de tres hijos.

En su propia cuenta de Instagram, la exmodelo de 44 años compartió una foto sin camisa del actor de 37 años junto a un árbol de Navidad con una infinidad de regalos debajo. En la leyenda, escribió: "Santa me trajo una figura de acción de Thor para Navidad".

La pareja felizmente casada comparte tres hijos juntos, India Rose, de 8 años, y los gemelos de 6 años Tristan y Sasha. Y por muy perfecta que parezca la familia, Elsa intenta mantener a raya los rumores de la "pareja perfecta".

Durante una entrevista con Body + Soul de Australia en agosto, el autor Strong: How to Eat, Move and Live with Strength and Vitality compartió que ella y Chris no están exentos de defectos.

Uno de esos aspectos positivos es la capacidad de Chris Hemsworth para ser un padre increíble. El 7 de septiembre, compartió una adorable foto del papá feliz en una bañera con uno de sus hijos cubierto de burbujas.

