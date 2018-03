Chris Hemsworth sufre accidente automovilístico

Agencias / Diario La Verdad México, D.F.- Chris Hemsworth fue invitado a probar un auto de carreras durante el campeonato de la Fórmula E, situación que no le es ajena al actor, quien interpretó al piloto de F1, James Hunt en la película “Rush”. Tras colocarse el equipo necesario y a los pocos segundos de haber arrancado el actor perdió el control del auto y se impactó contra el muro de contención. https://twitter.com/FIAformulaE/status/886678199626846208 Durante el campeonato de la Fórmula E (el circuito global de carreras con autos eléctricos) en Nueva York, el guapo australiano fue cordialmente invitado a probar uno de los vehículos. Para él este clase de eventos no es nada desconocido. Recordemos que en 2013 Chris dio vida al legendario piloto James Hunt en la película Rush. Todo parecía ir bien. El protagonista de Thor se puso el traje, subió al vehículo; recibió las instrucciones necesarias y arrancó con la seguridad de todo un experto. Sin embargo, oh sorpresa... https://twitter.com/FIAformulaE/status/886594743001653248 El australiano perdió el control del vehículo por unos segundos y se estampó con la pared. Afortunadamente no pasó a mayores y Chris salió ileso del percance. Poco después del pequeño accidente, a Fórmula E compartió el momento con un irónica mención:

"¡James Hunt chocó un auto de la #FormulaE! Mira a Chris Hemsworth dar una vuelta...".