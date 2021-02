Chris Hemsworth revela su secreto para lograr el MUSCULOSO cuerpo para “Thor 4”

El MCU está lleno de hombres y mujeres enormes y fornidos llenos de desarrollo muscular. Aunque uno de los miembros del elenco que muy es admirado por su físico es Chris Hemsworth.

El actor de Thor es conocido por tomarse muy en serio su entrenamiento físico.

En una entrevista reciente con la revista Men's Health, Hemsworth opinó que la regla más importante cuando se trata de mantenerse en forma es hacer los ejercicios que le interesan y experimentar constantemente con sus entrenamientos mientras inicia la primera etapa del rodaje de Thor: Love & Thunder.

"Hablo con muchas personas que dicen, 'Oh, simplemente odio entrenar'. Yo les digo, '¿Qué haces?' "Oh, simplemente corro. Pero simplemente no me gusta correr". Yo digo, "¡Entonces no corras!" No corro. Hago muchas cosas diferentes. Tienes que ser un explorador en el mundo del fitness y el ejercicio y estar constantemente en busca de algo nuevo", declaró el famoso.

Chris hace distintos tipos de ejercicio para mantenerse en forma, y de esta manera lograr una tonificada figura/Foto: Instagram

Con una altura imponente, Chris Hemsworth no tiene que esforzarse mucho para parecer intimidante. Pero el actor australiano hizo todo lo posible después de ser elegido como Thor, convirtiendo su delgado físico de surfista en algo digno del dios nórdico del trueno.

En los años transcurridos desde que salió la primera película de Thor, Hemsworth mantuvo una dieta constante de ejercicio y nutrición, luciendo cada vez mejor con cada nueva salida de MCU.

Chris Hemsworth disfruta de hacer ejercicio

Todo eso no quiere decir que el actor tenga miedo de volver a adelgazar. Para hacer In the Heart of the Sea de 2015, Hemsworth perdió 33 libras para interpretar a Owen Chase, un hombre que pasó 90 días varado en el mar después de que una enorme ballena destruyera el barco en el que estaba.

Para muchos, volver a hacer masa muscular después de una pérdida de peso tan drástica sería una tarea ardua. Pero Hemsworth admite que el ejercicio es una forma de vida para él, más que algo que hace solo por el trabajo.

"Mi cuerpo se apaga cuando dejo de hacer ejercicio. Simplemente no me siento bien. Me gusta durante un par de días, luego todo comienza a doler", confesó.

"Me duele y hay inflamación, mi espalda está rígida. muy consciente de que para poder vivir más saludable y feliz, tengo que seguir moviéndome", agregó.

Si bien interpretar el papel principal en las películas de Thor es razón suficiente para nunca salir del gimnasio, Hemsworth ahora tiene una motivación adicional para ir más grande y más robusto que nunca.

El actor pronto interpretará el papel de la superestrella de la WWE, Hulk Hogan, en una película biográfica basada en la vida del icónico luchador.

Hogan fue venerado por su impresionante físico, especialmente sus pitones de 24 pulgadas, y Hemsworth ha confirmado que está entrenando más duro que nunca para encarnar a Hulkster.

Por ahora, el actor está ocupado filmando Thor 4 con Natalie Portman y Christian Bale, donde las fotos detrás de escena han confirmado que el Dios del Trueno ahora se ha despojado del peso extra de su fase de Avengers: Endgame, y ha vuelto a verse como un tren de carga humana.

¿Seguirás el consejo de Chris Hemsworth para ejercitarte? En La Verdad Noticias queremos saber tu opinión.

