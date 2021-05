Chris Hemsworth reacciona a su hijo que prefiere a Superman sobre Thor

El actor de Thor: Love and Thunder, Chris Hemsworth, tuvo una respuesta hilarante al hecho de que su hijo prefiere al héroe de DC, Superman en lugar del Dios del Trueno de Marvel a quien su padre da vida.

La estrella de Marvel Cinematic Universe publicó una foto en Instagram esta semana que lo muestra a él y a su pequeño en el set de la próxima película de Thor. En la foto, Hemsworth luce sus deliciosos mechones de Thor, una camiseta sin mangas y pantalones cortos, mientras camina con su hijo, que lleva una capa roja.

"Tomando la mano de mi hombrecito y haciéndole la vieja pregunta, '¿Qué quieres ser de grande? Papá, quiero ser Superman'. Suerte que tengo otros dos hijos'", Subtituló el actor australiano en la toma.

Hemsworth comparte foto de su hijo en el set de Thor 4

Los fanáticos pueden recordar que Hemsworth no es el primer actor de MCU en darse cuenta de que su propio hijo no está enamorado de su papel de superhéroe. En 2017, la estrella de Guardianes de la Galaxia, Chris Pratt, aprendió por las malas que su hijo de 4 años no era fanático de Star-Lord.

"No sé si él piensa que es genial, pero ha visto las películas en las que estoy", reveló Pratt en una entrevista en ese momento. "Él sabe que soy Star-Lord. Pero de hecho, cuando le pregunto '¿Quién es tu superhéroe favorito, Star-Lord?' Él dice: 'No, Spider-Man'", confesó el actor.

"Simplemente le gusta más Spider-Man". Por suerte para Jack Pratt, su padre protagonizó junto al Spider-Man de Tom Holland tanto Avengers: Infinity War de 2018 como en Avengers: Endgame de 2019.

Chris Hemsworth interpreta a Thor una vez más

Hemsworth y Pratt son vistos en el set de Thor 4

Hemsworth ha interpretado a Thor en ocho películas de MCU hasta ahora, comenzando con Thor de 2011 y apareciendo más recientemente en Avengers: Endgame de 2019. Ahora aparecerá en Thor: Love and Thunder.

Nuevas fotos filtradas recientemente del set de Love and Thunder revelaron que la construcción de New Asgard, la residencia Terrestre de la gente de Thor después de los eventos de Thor: Ragnarok, está actualmente en marcha en Sydney, Australia. Las imágenes muestran una variedad de edificios, incluido un pub y lo que parece ser un hotel que ofrece recorridos.

Filtran nuevas fotos del set de Thor: Love & Thunder

Si bien los detalles de la trama siguen siendo escasos, se reveló anteriormente que Love and Thunder verá a Jane Foster (Natalie Portman) empuñar el martillo y el título de Thor. También se espera que la película vea a los asgardianos uniéndose con los Guardianes para luchar contra un nuevo villano cósmico Gorr the God Butcher, interpretado por Christian Bale.

Dirigida por Taika Waititi, Thor: Love and Thunder está protagonizada por Chris Hemsworth como Thor, Tessa Thompson como Valkyrie, Natalie Portman como Jane Foster, Jaimie Alexander como Lady Sif, Chris Pratt como Star-Lord, Dave Bautista como Drax, Karen Gillan como Nebula y Christian Bale como Gorr y llega a los cines el 6 de mayo de 2022.

