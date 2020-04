Chris Hemsworth “perdió la cabeza” al conocer a Brad Pitt ¡Intentó abrazarlo!

Chris Hemsworth es un fan muy grande de Brad Pitt, pero, pese a que ambos son populares actores de Hollywood no habían logrado conocerse hasta hace muy poco.

Chris Hemsworth en premiere de Once Upon a Time in Hollywood

Con muchos menos años en la industria del cine, el australiano, Chris Hemsworth ha visto varias de las cintas de Brad Pitt y se convirtió en uno de sus más grandes fans, lo que le hizo saber en la premiere de Once Upon a Time in Hollywood.

“Fue tan maravilloso y educado como había esperado que fuera. Él optó por un apretón de manos, pero yo me lancé directamente por el abrazo, y no le importó”.

Entusiasmado por su encuentro con Brad Pitt, Chris Hemsworth agradeció que nadie del equipo de seguridad del ganador del Premio Oscar intervino cuando se lanzó a abrazarlo; “Fue un momento maravilloso”, aseguró.

Chris Hemsworth se abre paso en Hollywood

Chris Hemsworth debutó en Hollywood en 2009 con “A perfect Getaway”, por lo que lleva apenas 11 años de carrera en contraste con los 32 de experiencia de Brad Pitt, quien debutó en su primera película “The Dark Side of the Sun” en 1988.

Chris Hemsworth en el set de "Thor: Ragnarok"

Sin embargo, Chris Hemsworth ha logrado abrirse paso en el difícil mundo de Hollywood, principalmente gracias al éxito de sus cintas del Universo Cinematográfico de Marvel donde da vida a Thor, dios del trueno.

Además, Chris Hemsworth de 36 años de edad ha demostrado la inspiración que recibe de Brad Pitt de 56 años al elegir proyectos de cine que recuerdan el estilo del norteamericano con cintas de drama, suspenso o sobre personajes famosos de la historia.

Actualmente, Chris Hemsworth se prepara para dar vida por última vez a Thor Odinson em “Thor: Love & Thunder”, cuarta entrega en solitario del superhéroe de Marvel, cuya producción está temporalmente pospuesta por la pandemia de coronavirus.