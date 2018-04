Chris Hemsworth: ¿no puede hablar español con su esposa?

Chris Hemsworth, de 34 años, conocido por interpretar el papel de ‘Thor’, está casado con la española Elsa Pataky, llevan ocho años juntos, ambos forman una de las relaciones más estables, sin embargo el guapo actor, ha confesado que aún no ha aprendido el español, a pesar de que la actriz habla con sus hijos el idioma para que lo aprendan.

Durante su última aparición en el programa de Ellen DeGeneres, el encantador actor, no sabe decir más que una o dos frases en español, le comento a Ellen, que cuando más se habla en español en casa es cuando su mujer se enfada.

Una publicación compartida por Ellen (@theellenshow) el Abr 25, 2018 at 5:04 PDT

El actor comento: “Cuando me doy cuenta de que el español va dirigido a mí es normalmente en situaciones algo controvertidas o agresivas, así que me paro a pensar: ‘¿Pero qué me está diciendo ahora? ¿Cómo respondo a eso?’. Estas cosas solo ocurren cuando nos peleamos, que es casi nunca, la verdad, pero es verdad que cuando se enfada, deja de lado el inglés y regresa a su lengua".