Chris Hemsworth despide a Andrew Jack, actor de Star Wars que murió por COVID-19

Chris Hemsworth escribió un emotivo y triste mensaje por la muerte del actor de varias cintas de Star Wars, Andrew Jack, a causa del COVID-19 o coronavirus.

Chris Hemsworth lamenta la muerte de Andrew Jack

En su cuenta oficial de Instagram, Chris Hemsworth le informó a sus 40 millones de seguidores sobre la muerte del actor británico, quien se suma a la lista de víctimas del COVID-19.

“Perdí a un querido amigo esta semana por Coronavirus. Andrew Jack era un alma maravillosa, amable y hermosa. Yo y muchos otros lo extrañaremos mucho. Trabajé en varias películas con él a lo largo de los años y fue el mejor entrenador de dialecto y fue más que instrumental para ayudarme a formarme como actor. Mi amor y apoyo están con su familia y con todos y cada uno de los que están luchando durante este tiempo”.

La publicación de Chris Hemsworth conmovió a sus seguidores, quienes enviaron su pésame al actor australiano además recordaron el trabajo realizado por Andrew Jack en el cine.

¿Quién era el actor Andrew Jack?

Andrew Jack de 76 años de edad, quien falleció a causa del COVID-19, es principalmente conocido por el público gracias sus papeles en Star Wars, pero famoso en Hollywood por su trabajo como entrenador de dialecto.

Andrew Jack muere por COVID-19

El actor de origen británico fue entrenador de dialecto y acento de más de 200 actores incluyendo a Chris Hemsworth, Robert Downey Jr., Cate Blanchett y Viggo Mortensen.

Como actor participó en tres cintas de la franquicia de Star Wars: “Star Wars: The Force Awakens”, “Star Wars: The Last Jedi” y “Solo: A Star Wars Story”.

“El entrenamiento en dialecto no se trata solo de ser bueno con los acentos: usted necesita hacer que sus actores se sientan seguros y confiados, y los actores de Andrew lo adoraban”.

Al momento de su muerte, Andrew Jack trabajaba en la producción de “The Batman” de Robert Pattinson.