Chris Hemsworth celebra que Extraction sea la cinta original más vista de Netflix

Durante mucho tiempo, la gente ha tenido dudas sobre las capacidades de Chris Hemsworth como protagonista fuera de su papel definitorio como Thor en el Universo Cinematográfico de Marvel.

La trayectoria de Chris Hemsworth antes de Extraction no es exactamente excelente cuando se hace el recuento del desempeño de sus cintas Red Dawn, Blackhat, In the Heart of the Sea, The Huntsman: Winter’s War y Men in Black: International, todos con poco éxito en taquilla.

Chris Hemsworth da vida a Tyler Rake en "Extraction"

Incluso sus esfuerzos aclamados por la crítica como The Cabin in the Woods, Rush y Bad Times at the El Royale difícilmente prendieron fuego al mundo, lo que llevó a muchos a creer que el actor de 36 años enfrentaría una caída inevitable una vez que terminara con su papel en Marvel.

Sin embargo, parece que Chris Hemsworth demostró que muchos de sus escépticos estaban equivocados después del increíble éxito de Extraction en Netflix.

El marketing para la cinta de acción de 65 millones de dólares difícilmente prometió algo innovador u original, pero el ojo impecable del director primerizo, Sam Hargrave vio a Extraction dominar en interesar cuando llegó al servicio de streaming en abril, con el aluvión ininterrumpido de peleas a puñetazos y tiroteos entregando una película que estuvo a la altura de la suma de sus partes formuladas.

Chris Hemsworth celebra el éxito de Extraction

Además de convertirse en el estreno más visto en la historia de Netflix, la compañía reveló recientemente cuál de sus películas originales había acumulado la mayor cantidad de vistas y Extraction estaba muy por delante del paquete, con un total de 99 millones de suscriptores que lo vieron en solo cuatro semanas.

Para celebrar la noticia, Chris Hemsworth recurrió a las redes sociales para agradecer a los fanáticos y a sus colaboradores por el éxito continuo de la salida inaugural de Tyler Rake.

Basado en qué tan bien Extraction fue recibido tanto por los fanáticos como por los críticos, no fue una sorpresa que una secuela recibiera el visto bueno tan pronto después del debut de la película, y Tyler Rake ahora parece ser la cara de la continuación de Netflix expansión en el negocio de gran éxito en el futuro previsible.