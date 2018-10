Chris Hemsworth: Ser papá no ha sido nada fácil

Aunque en sus redes sociales pareciera que el actor Chris Hemsworth lo tiene todo, como una sólida carrera como actor en la industria del cine, un matrimonio perfecto con la también actriz Elsa Pataky y, sobre todo, tres preciosos hijos: India Rose 6 años y los gemelos Tristan y Sasha de 4 respectivamente. Sin embargo, al igual que en otras familias los Hemsworth no están exentos a las dificultades de la vida diaria.

En una entrevista para la revista Psychologies el actor habló de los retos a los que se ha tenido que enfrentar así como el cambio que su mentalidad pero sobretodo el amor hacía sus hijos que al final del día son para quienes siempre tiene que estar.

"Tener hijos ha sido el reto más importante al que me he enfrentado. Jamás pensé que sería tan difícil como lo ha sido hasta ahora, aunque creo que nadie es del todo consciente que al principio todo se te viene encima. Necesitas cambiar de mentalidad y tener muy claro que debes estar siempre para ellos. Pero también me han enseñado lo que significa el amor incondicional y el sentido de la verdadera responsabilidad", explicó el actor.

Sin embargo, y aunque en su momento utilizó esa misma palabra para definir el nivel de dedicación que su esposa emplea en cuidar de sus hijos y todo aquello a lo que había tenido que renunciar para ello, el protagonista de la saga Thor prefiere evitar el término "sacrificio" al pronunciarse sobre los frecuentes 'tiempos muertos' que ha tenido que tomar en el plano laboral para poder centrarse más en sus necesidades familiares.

Finalmente abrió su corazón y aseguró que desde que conoció a Elsa sabía que ella era la persona con quien quería compartir el resto de su vida y por supuesto, construir su futuro de la mano. Esto a pesar de que en su juventud tuvo un momento de rebeldía como todos en algún momento, aunque nunca estuvo en sus planes a largo plazo.