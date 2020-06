Chris Hemsworth ENOJADO por ser reemplazado como Thor en el MCU

La culminación de Infinity Saga pareció dejar bastante claro que Marvel Studios estaba reorganizando su universo cinematografíco de una manera importante, con los personajes que habían liderado el MCU desde la Fase Uno lentamente reemplazados por un nuevo lote de superhéroes.

Chris Hemsworth interpreta a Thor en siete películas hasta el momento

Iron Man, Black Widow y el Capitán América ya están fuera de escena, Hawkeye de Disney Plus verá a Clint Barton ocupar un nuevo lugar detrás de Kate Bishop y a Hulk se le prohibió legalmente protagonizar películas en solitario, lo que deja a Thor de Chris Hemsworth como el último Vengador original con un papel importante para jugar.

Dicho esto, con “Thor: Love and Thunder”, todo está listo para establecer a Jane Foster como la nueva Dios del Trueno, por lo que ya se ha especulado que los días de Chris Hemsworth también podrían estar contados. Y ahora hemos escuchado que el actor no está particularmente feliz por eso.

Chris Hemsworth no quiere renunciar a Thor

De acuerdo con el sitio We Got This Covered, la estrella australiana no quiere verse obligada a dejar de ser el centro de atención cuando Thor está en su punto más popular después de su aclamada reinvención en Ragnarok de Taika Waititi.

Al igual que los informes de Chadwick Boseman está en desacuerdo con los planes de Marvel de que Shuri se convierta en la nueva Pantera Negra, Chris Hemsworth siente que apenas han arañado la superficie de la nueva versión de Thor, y está bastante decepcionado de haber sido enviado a la banca de su propia franquicia.

La estrella de Extraction ha admitido que las dos primeras películas de Thor no estaban a la altura, y desde que Taika Waititi llegó a la franquicia de Thor Odinson, el personaje resultó ser uno de los aspectos más destacados de MCU.

Jane Foster se convertiría en el "nuevo Thor" igual que en los cómics de Marvel

Y como el jugador más antiguo de la serie de larga duración, si Chris Hemsworth no planea alejarse de su papel definitorio de carrera en el futuro cercano, entonces todavía hay muchas maneras de darle una parte importante, incluso si ya no es el protector de Asgard.