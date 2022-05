Chris Hemsworth ¿Cuál es el entrenamiento para verte cómo Thor? Foto: lamenteesmaravillosa.com

Ha sido el propio Chris Hemsworth quien ha confesado su rutina de entrenamiento para mantener y ganar la masa muscular que lo caracteriza como el famoso Thor, y ¡aquí te la compartimos!

Chris Hemsworth y su entrenamiento para lucir cómo Thor

Fue por medio de su cuenta oficial en Instagram que el famoso dio a conocer cómo es la rutina con la que le da mantenimiento a todo su cuerpo y debes saber, antes de intentarla que es ¡súper intensa!, ya que incluye diez rondas de los siguientes ejercicios:

Curl de bíceps: 10 repeticiones Overhead press: 10 repeticiones Extensiones de tríceps: 10 repeticiones Sentadillas: 10 repeticiones Zancadas: 10 repeticiones Remo inclinado: 10 repeticiones Standing Twists: 10 repeticiones

El consejo del actor que da vida a Thor antes de comenzar con este ejercicio fue:

“...pruébalo y, sobre todo, complétalo a tu ritmo.”

Es necesario recordar que no todo es ejercicio, ya que Chris siempre se encuentra asesorado de expertos para poder obtener los resultados que podemos ver en la pantalla grande, por ejemplo, Sergio Perera le ayuda con las dietas, las cuáles se basan en hojas verdes y carnes blancas, mientras que las rutinas son puestas por Luke Zocchi.

Además, el actor come de 6 a 8 veces al día y en cada una de estas puede ingerir hasta 450 calorías, algo que parece realmente excesivo, pero que al ser cuidado por expertos resulta perfecto para ganar masa muscular, así que no lo intentes si no será ayudado por especialistas.

¿Cuánto mide Thor en la vida real?

Chris. Foto: bbc.co.uk

Mide 1.9 metros de altura y en la vida real, el actor que lo interpreta está casado desde el año 2010 con Elsa Pataky.

