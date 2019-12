Chris Hemsworth ACUSADO de desperdiciar agua durante la sequía de su país

El actor australiano, Chris Hemsworth, acudió a sus redes sociales para desmentir los rumores sobre que él y su esposa, la actriz Elsa Pataky, han estado utilizando agua purificada para regar su jardín en su casa en el país natal del actor.

Chris Hemsworth y su controversial mansión

La historia publicada por Daily Mail Australia, aseguraba que una flotilla de camiones de agua arribó a mansión de Chris Hemsworth en Byron Bay para transportar el agua potable para el riego de su “jardín de un millón de dólares”, como fue descrito en la publicación.

La controversia surgió porque Australia atraviesa una de las peores sequías de su historia así como exceso de calor y algunos incendios forestales en varias zonas.

“Esto es una completa mentira. Normalmente no respondería a artículos falsos como este y me molesta mucho. El camión de agua era únicamente para agua purificada, porque igual que todos los demás en la región que no están conectados al agua de la ciudad, nos hemos quedado sin agua a causa de la sequía. NADA en mi jardín es regado con agua para beber Gracias por su preocupación daily mail y gracias por agregar más estrés a una situación de por sí brutal en todo el país. Feliz navidad”, escribió en Instagram Chris Hemsworth.

CONTROVERSIAS POR LA MANSIÓN

Daily Mail Australia ha publicado varias historias sensacionalistas sobre Chris Hemsworth (Thor) y su nueva mansión en Byron Bay, incluso, se refirió a la propiedad como un “desastre medioambiental”.

En 2016, Chris Hemsworth compró un total de 4 hectáreas a 7 millones de dólares. Además ha invertido otros 8 millones para la demoler la propiedad anterior y construir la mansión que ahora habita.

APOYO DE OTRAS CELEBRIDADES

Otras celebridades han apoyado las declaraciones de Chris Hemsworth, entre ellas el también actor, Ryan Reynolds (Deadpool), compañero suyo en las películas de Marvel Studios.

