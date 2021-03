¿Chris Evans volverá al MCU como Capitán América? Kevin Feige responde

Con el estreno de la mini serie de Disney Plus, “The Falcon and the Winter Soldier”, muchos fanáticos del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU en inglés) se siguen preguntando si en esta nueva producción veremos el regreso del actor Chris Evans en su famoso personaje de Capitán América.

Sin embargo, esta duda posiblemente ha sido aclarada por el mismo Jefe de Marvel, Kevin Feige, quien en una entrevista con Entertainment Weekly, decidió hablar para acabar con los rumores.

El ejecutivo dijo: “Raramente respondo a algo más ya que las cosas siempre me sorprenden, pero ese rumor, pienso, fue descartado muy pronto por él mismo (Chris Evans)”.

Esto podría significar que fue el mismo Chris de 39 años quien ha rechazado seguir apareciendo en el MCU. Recordemos que cuando surgió el rumor de que Evans nuevamente sería “Cap”, el actor estadounidense publicó en su twitter “Noticias para mi”, dando a entender que ni él sabía de su presunto regreso.

Feige, Jefe de Marvel, explicó que el mismo Evans es quien no tiene planes de volver como un superhéroe/Foto: La Crónica de Hoy

La "aparición" del Capitán América en la nueva fase de MCU

Como sabemos, la serie “The Falcon and the Winter Soldier” presentará algunas escenas donde el personaje del Capitán América será recordado. Aunque esto no significa que veremos a Evans volver en su famoso traje.

Ya que como hemos visto en los avances de la mini serie y en el final de la cinta “Endgame”, en realidad será Sam Wilson/ Falcon, interpretado por Anthony Mackie, quien podría ser el nuevo “Cap”, puesto que él es quien se queda con el poderoso escudo.

Por otra parte, Chris Evans había revelado en una entrevista del 2019 que él no estaba del todo en contra de regresar a Marvel como el famoso superhéroe: “Nunca digas nunca. No es un ‘no definitivo’ pero tampoco es un sí total”, declaró el actor.

¿Te gustaría ver a Chris Evans nuevamente con Capitán América?, ¿Crees que The Falcon podría ser un buen reemplazo? En La Verdad Noticias queremos saber tu opinión.

