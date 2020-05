Chris Evans se estrena en Instagram ¡Con invitación a conocer a los Avengers!

Chris Evans finalmente creó su cuenta oficial de Instagram y ya tiene su primer vídeo publicado donde anuncia a todos sus seguidores cómo pueden conocer al resto del elenco de “Avengers”.

Chris Evans y el elenco de Avengers

A tan solo dos horas de publicar su primer vídeo, Chris Evans ya alcanzó los 521 mil seguidores en su reciente creada cuenta oficial de Instagram, a quienes invitó a donar al All in Challenge y conocer a los Avengers.

“Hola Instagram !! #ALLINCHALLENGE aceptado!! Gracias por invitarme, @prattprattpratt ¡Qué gran causa!”.

Hasta el momento, Chris Evans todavía no ha seguido en Instagram a ninguno de sus compañeros del Universo Cinematográfico de Marvel, además espera que el resto del elenco se convierta en su seguidor.

¡Así puedes conocer a los Avengers!

El gran ingreso de Chris Evans a Instagram fue para dar a conocer que el actor se unirá al All in Challenge, a través del cual varias celebridades de Estados Unidos buscan recaudar fondos para los afectados por COVID-19.

Nominado al All in Challenge por Chris Pratt, Chris Evans ofrece subastar una noche de juegos virtuales con él, Robert Downey Jr., Chris Hemsworth, Scarlett Johansson, Mark Ruffalo and Jeremy Renner a quienes donen.

“Tu y dos amigos están invitados a una noche de juegos virtuales con Chris Evans [...] ¡Esta es su oportunidad de hacer sus preguntas más profundas sobre la vida, el éxito, sus carreras de actuación y otros temas más allá del universo!”

Te puede interesar: Chris Evans estalla contra Trump por COVID- 19: Estados Unidos quiere respuestas

Con donativos que van desde los 25 hasta los 100 dólares, cada participante de Estados Unidos podrá participar en la rifa propuesta por Chris Evans, cuyos fondos serán donados a Feeding America, Meals On Wheels, World Central Kitchen and No Kid Hungry.

Chris Evans, quien da vida a Steve Rogers/ Capitán América, también nominó a sus compañeros de Marvel, Sebastian Stan y Anthony Mackie, con quienes compartió escena en cinco películas incluyendo “Avengers: Endgame”.