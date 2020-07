Chris Evans reveló sus preferencias en el amor ¿sólo le gustan las famosas?

Luego de que se hicieran virales fotografías de Chris Evans con la actriz Lily James, ha salido a relucir una entrevista realizada en 2017 donde el actor cuenta las razones por las que sale solo con actrices de Hollywood.

Aunque todavía no han confirmado su relación, cada vez son más fuertes los rumores que aseguran que el actor que le dio vida al “Capitán América” en Avengers y la estrella de la película “Yesterday” podrían dejar la soltería muy pronto para unirse en un tierno romance.

En años anteriores se dio a conocer que el actor de 39 años, quien recientemente hablo sobre el movimiento por el incidente de George Floyd, tiene una gran preferencia y fuerte atracción por famosas actrices en el plano sentimental y por eso varias de ellas han tenido una relación amorosa con él en el pasado.

Chris Evans las prefiere famosas

El artista confesó en 2017, que las razones de esto es que el siente que existe una cierta experiencia de vida compartida que es dura de entender para alguien que no está en esta industria, en dicha entrevista explicó que dejar a alguien ir a trabajar por tres meses sin verla, ciertamente pone toda relación a prueba, por lo que no siente que esto pudiera entenderlo alguien que no esté en el medio.

Por eso, todas sus relaciones las ha mantenido con parejas que entiendan el mundo del cine, desde sus apretadas agendas hasta las inevitables y temporales separaciones de sus seres queridos.

Lily James y Chris Evans en Londres.

¿Preparándose para "Little Shop of Horrors" (2021)?

¿O Acaso...?#ChrisEvans pic.twitter.com/4G2zu6BKBh — Ernesto Pastrana (@PastranaTweet) July 6, 2020

Sin embargo, esto no le ha impedido al actor tener relaciones con muchas mujeres, ya que la última relación seria que se le ha conocido a Chris Evans fue con Jenny Slate una actriz de doblaje con quien duró dos años de romance, anteriormente también ha sido visto con Jessica Biel, Minka Kelly y Christina Ricci.