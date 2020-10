Chris Evans revela tierna historia del tatuaje en su pecho y el nombre de su perro

Chris Evans, el Capitán América y actual activista que trabaja para ayudar a mejorar la transparencia en el gobierno, tuvo una dulce historia que compartir anoche sobre su perro, “Dodger”, y cómo un fanático de los Medias Rojas puso el nombre de otro equipo en su amada mascota y aquí en La Verdad Noticias te la contamos.

La respuesta, y esto es lo más acorde a la marca de un Avenger que puede obtener, tiene que ver con Disney. Dodger no se llama así por el equipo de béisbol, o incluso por el personaje clásico de Oliver Twist, bueno, un poco de ese último, supongo. El perro recibió su nombre porque, cuando Evans lo vio por primera vez, su rostro le parecía un poco familiar.

El perro de Chris Evans se llama así por una película de Disney

¿Por qué el perro de Chris Evans se llama Dodger?

Más concretamente, el perro se parecía a Dodger de la película Oliver and Company de 1988. Fue lo primero que se le ocurrió al actor Chris Evans cuando vio al perro y, cuando más tarde decidió llevarlo a casa con él, los actores dicen que trató de pensar en otra cosa para llamarlo, pero nada encajaba tanto como Dodger.

Y, como señala Kimmel en el video incrustado a continuación, Evans en realidad tiene un tatuaje en el pecho con el nombre de su perro.

"Esa es probablemente una de las relaciones más verdaderas que tengo", bromeó Evans. "Nunca me arrepentiré de ese tatuaje. Me he arrepentido de algunos en mi vida, pero no de ese".

Parece que Oliver & Company no es la película de Disney favorita de Evans de todos los tiempos, ya que dice que le da un poco de vergüenza estar repitiendo la historia de "Dodger" una y otra vez.

"Es una historia mucho más vergonzosa que ahora puedo explicar cada vez que alguien me pregunta", bromeó el protagonista de Capitan América. "Hay una película llamada Oliver and Company, es una película de Disney, una película animada, cuando lo vi por primera vez en el refugio, solo dije 'hombre, se parece a Dodger de O&C. Después de que estaba conmigo en casa pasé por el proceso de tratar de pensar en otros nombres, y no pude dejar a Dodger. Yo estaba como, 'No pensemos demasiado en esto'".

El personaje animado en el que se inspiró Chris Evans para nombrar a su perro “Dodger”

Evans estuvo en el programa para hablar sobre el lanzamiento de su nuevo sitio web, A Starting Point, que apunta a ser un recurso bipartidista que conecta a los estadounidenses con sus funcionarios electos. Llamó a los representantes actuales y anteriores del Congreso como Katie Porter y John Boehner como algunos de los más impresionantes de las más de 100 personas con las que hablaron para el sitio.