Chris Evans regresa como el Capitán América ¿ZOMBIE?

El universo cinematográfico de Marvel ha pasado por muchos obstáculos últimamente, pues recientemente perdieron a uno de sus héroes más populares, hablamos claro de Spider-Man, quien nuevamente regresa a Sony.

Además de la pérdida del héroe arácnido, Marvel se está quedando sin sus estrellas, pues en ‘Avengers: Endgame’ vimos la última aparición de Robert Downey Jr. como Iron Man y de Chris Evans como ‘Captain America’.

Ahora con las novedades de la fase 4 de Marvel el tan querido Capitán podría regresar al MCU pero no de la manera que esperamos, ya que se ha filtrado su posible aparición en uno de los nuevos proyectos de ‘La casa de las ideas’.

¿Cuándo regresará Chris Evans?

El famoso actor podría retomar su papel como ‘Captain America’ aunque no sería el que todos conocemos, pues uno de los próximos proyectos de Marvel se titulará ‘What If?’ donde veremos sucesos fuera de lo normal.

What If? o ‘¿Qué pasaría si?’ es una serie de cómics de Marvel donde se exploran situaciones que pudieron suceder en lugar de los hechos del universo original, siendo algunos de los más populares ‘Marvel Zombies’.

En esta serie podemos encontrar sucesos como a Spider-Man convirtiéndose en ‘Punisher’, Loki levantando el poderoso Mjolnir e incluso diferentes finales para historias populares como ‘Civil War’ y el cap regresaría en una de ellas.

Capitán ¿Zombie?

Hace unas semanas se reportó que uno de los episodios de esta nueva serie nos narraría la historia de que pasaría si Peggy Carter hubiera recibido el suero del súper soldado en lugar de Steve Rogers.

Ahora se presume que Marvel Zombies llegará a esta serie y el capitán américa regresaría para atormentar a los inocentes y devorarlos como un aterrador y poderoso zombie.

Aunque por el momento no se ha confirmado ni desmentido el hecho oficialmente dada la gran pérdida de Marvel con Spider-Man el regreso de Chris Evans sería una estrategia excelente para recuperarse.

