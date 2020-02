Chris Evans le quitó el papel de “Capitán América” al actor John Krasinski

John Krasinski, actor, guionista y director de Estados Unidos reveló un secreto que muy pocos conocían: Chris Evans le quitó la oportunidad de interpretar al Captan America del MCU (Universo Cinematográfico de Marvel). Krasinski ha declarado en diversas ocasiones que le encantaría poder interpretar a un superhéroe de Marvel Studios.

El actor de “The Office” expresó durante una entrevista para el medio Esquire, que fue su gran amigo Chris Evans, quien le robó el papel del famoso Capitán América. Sin embargo, John Krasinski de 40 años también dijo que aunque él audicionó para protagonizar al primer Vengador, cuando vio a Evans en el traje, supo que su amigo estaba destinado a interpretar a ese superhéroe de Marvel.

Además, John Krasinski afirmó que no le guarda ningún tipo de rencor o envidia a su colega Chris Evans, pero que sí suele bromear sobre esto con el actor de 38 años. Puesto que sabe que en algún “universo alterno” John pudo ser el Captan America. Sin embargo, Krasinski no quita el dedo del renglón y sigue muy interesado en querer convertirse en uno de los importantes personajes del MCU.

¿John Krasinski se unirá a Marvel Studios?

Hace unos días surgió el rumor de que John Krasinski será quien interpretará a Mr. Fantástico de la cinta “Los 4 Fantásticos”, pero John declaró que aún no ha algo confirmado, o por lo menos con él no han hablado sobre ello. No obstante, expresó que él estaría encantado de poder trabajar con ellos, ya que es algo que ha estado buscando desde su audición para Capitán América.

Aunque John Krasinski no se haya convertido en el Capitán América y le haya “cedido” el lugar a su amigo Chris Evans, el actor de “Jack Ryan” sería una buena opción para la fase 4 del MCU que pronto comenzará con nuevos actores y personajes. Sin embargo, aún se sabe cómo harían los directores y productores para enlazar la historia de “Los 4 Fantásticos” al MCU actual.

