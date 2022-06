Chris Evans en la mira para ser el nuevo X-Men

Una nueva noticia ha deslumbrado las redes sociales y es que Disney desde que se fusionó con 20th Century Fox (ahora 20th Century Studios) en 2019, los fanáticos de las historias de superhéroes han estado esperando ansiosamente ver a los personajes de la franquicia X-Men de Fox en el Universo Cinematográfico de Marvel (MCU).

Hay que tener en cuenta que algunos mutantes de la saga sin duda serán difíciles de volver a interpretar, por lo que esta semana, a dos de los principales directores que trabajaron en Marvel se les ocurrió una idea para iniciar ese proceso de adaptación.

Recientemente Anthony y Joe Russo charlaron con el podcast Phase Zero de ComicBook.com. Y cuando les preguntaron si había otro superhéroe al que les gustaría ver interpretar a Chris Evans, ni lo dudaron.

¿Qué X-Men podría interpretar Chris Evans?

Resulta que la respuesta de los hermanos Russo fue Wolverine, el mutante más querido de los apadrinados por Charles Xavier, un papel que acaba de dejar vacante Hugh Jackman después de nueve películas.

Los hermanos Russo, que dirigieron a Evans en cuatro películas de Marvel, empezando con Capitán América: El soldado de invierno, y en el próximo thriller de acción El hombre gris -la película más cara en la historia de Netflix que se estrena el próximo 22 de julio- explicaron por qué creen que Evans debería encarnar a Logan.

“Evans tiene un alcance increíble y un gran físico, y es realmente bueno controlando su cuerpo”.

El menor de los hermanos expresó: “Es un actor increíble. No lo digo de mala manera, pero no se parece en nada al Capitán América. Steve Rogers es muy controlado y tranquilo, discreto. Chris es enérgico, divertido y carismático, y le aporta mucha energía al set. Me encantaría verlo hacer algo como Wolverine”.

Esta no es la primera vez que se especula con la reincorporación de Evans al MCU con un personaje que Disney adquirió de Fox. El propio actor confesó hace poco su interés en retomar su rol de Johnny Storm en una futura película de los Cuatro Fantásticos.

Evans fue la Antorcha Humana

Si recordamos Evans interpretó a la Antorcha Humana en las dos primeras versiones de la saga: Los 4 Fantásticos (2005) y su secuela Los 4 Fantásticos y Silver Surfer. Pero dijo que todavía no siente que esas películas le hayan hecho justicia al personaje.

Es por eso que ha agregado que no se opondría si le ofrecieran sumarse al nuevo reinicio de la franquicia de Marvel que está desarrollando y que, según dicen, ya tendría a uno de sus primeros protagonistas: John Krasinski.

“¿No sería genial? Nadie vino a ofrecerme eso. O sea, ya no me veo exactamente igual. Eso fue hace 15, casi 20 años. Dios mío, estoy viejo. Pero realmente amo a ese personaje, pero pienso… ¿Acaso no están haciendo algo ahora con los Cuatro Fantásticos?”, le dijo el actor a MTV News.

Luego, ante la pregunta de si volvería a interpretar a Johnny Storm, se sinceró: “Me encantaría. “Eso en realidad sería una venta más fácil para mí que volver como Capitan América”, sentenció.

Por último, Chris Evans expresó: "¿Saben a lo que me refiero? Cap es tan preciado para mí. Y casi que no quiero interrumpir la hermosa experiencia que fue (interpretarlo). Pero Johnny Storm, siento que realmente no tuvo su día. Eso fue antes de que Marvel realmente encontrara su lugar. Me encantó ese papel, así que, ¿quién sabe?”.

