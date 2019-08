Chris Evans ¿Regresará al Universo de Marvel como el Capitán América?

Luego de la batalla final contra Thanos, el Capitán América decidió viajar al pasado y vivir su vida junto a Peggy Carter y en su lugar estaría Falcon, sin embargo, han especulado que el regreso del superhéroe podría surgir con nuevos planes en el Universo Cinematográfico de Marvel.

Cabe mencionar que durante el festival del Comic Con revelaron algunos de los proyectos para la fase 4 de Marvel y algunos de los superhéroes regresarán en solitario o a través de una serie, lo cierto es que el posible regreso del actor ha enloquecido a sus fieles admiradores.

Según el portal de We Got This Covered, los ejecutivos de Marvel quieren realizar proyectos con el personaje de Steve Rogers, pues como recordamos él fue el primer Vengador, y han mencionado que quizás sea en una nueva película en solitario o una serie.

Recordamos que en las anteriores películas del Capitán América uno de los momentos que causó revuelo, fue el final que tuvo su romance con Carter, pues ambos quedaron perdidamente enamorados.

Durante la película de "Avengers: Endgame", el superhéroe tuvo la misión de regresar las gemas al pasado y decidió quedarse en el tiempo en el que conoció a Peggy, lo cierto es que quizás el nuevo proyecto aborde su vida con la hermosa chica.

Cabe mencionar que el famoso actor Chris Evans, durante una entrevista, había comentado que aceptó realizar el personaje del Capitán América para las películas Infinity War y Endgame por cuestiones narrativas.

Por el momento el actor no ha mencionado si volvería a interpretar al superhéroe, el famoso Capitán América, ni Marvel Studio ha confirmado el regreso del personaje.

