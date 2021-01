Chris Evans REGRESA a Marvel como Capitán América ¡Increíble!

Según los informes, Chris Evans regresará al papel del Capitán América después de que se pensó en gran medida que había terminado con él después de Avengers: Endgame.

El actor está en conversaciones con Marvel Studios para cerrar un trato que lo vería vestirse una vez más. Se desconoce si el trato entre Evans y Marvel Studios se ha cerrado o no. Se espera que Evans regrese en al menos una propiedad de Marvel y el trato le deja la puerta abierta para que aparezca en otra película más adelante.

El informe apunta a Evans repitiendo el papel en calidad de apoyo, no como una película independiente del Capitán America, en la línea de cómo Robert Downey Jr. interpretó a Iron Man en Capitán América: Civil War.

Evans había indicado previamente que había terminado de interpretar al Capitán América después de que el arco del personaje aparentemente se había cumplido al final de Avengers: Endgame.

"Fue una gran carrera y salimos con una nota tan alta que, en mi opinión, sería arriesgado volver a visitarla. Fue una experiencia tan buena y creo que es mejor dejarla así", dijo Evans en mayo.

Como hemos informado en La Verdad Noticias, en su última aparición, Evans interpretó una versión del Capitán América que estaba entregando escudo (y manto) a Sam Wilson de Anthony Mackie. Mackie lleva a Sam Wilson a The Falcon and The Winter Soldier en Disney Plus en marzo, una producción que ya terminó.

Queda por ver cómo el Capitán América y Evans encajarán en el enorme rompecabezas de Marvel Studios y Marvel Cinematic Universe. Los estudios tienen docenas de proyectos que llegarán a los cines y a Disney + como programas en los próximos años.

Steve Rogers fue visto por última vez con vida en Marvel Cinematic Universe, haciendo un viaje en el tiempo para devolver las gemas del infinito de donde las obtuvieron los Vengadores y eligiendo quedarse en el pasado para vivir una vida con su amada Peggy Carter. Chris Evans podría interpretar una versión de Cap que viaja al presente o una versión de Cap que vive en el pasado y necesitaba proteger el mundo.

