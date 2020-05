Chris Cornell: Todos los DETALLES sobre su biografía ¡Estupendo!

Chris Cornell, nacido Christopher John Boyle, fue un cantante estadounidense y guitarrista que adquirió fama por ser el vocalista de bandas como Soundgarden, Audioslave y Temple of the Dog.

Es por eso que hoy 18 de mayo de 2020, se cumplen tres años desde que Cornell perdió la vida en un trágico desenlace vital acontecido en Detroit, Estados Unidos, es por eso que con la intención de la intención de conservar su legado han sobresalido grandes detalles relativos a la esperada biografía del de Seattle que Corbin Reiff anunció a finales del 2018.

Detalles de la biografía de Chris Cornell

“Total Fucking Godhead” es el título de una obra de 352 páginas que repasará la trayectoria personal y profesional del cantante, desde los acontecidos en Seattle hasta llegar a tocar techo como una de las voces de su generación. El libro contará con inputs de gente que lo conoció y que trabajó con él.

Además, también recopilará algunas de las citas y declaraciones que el ex integrante de Soundgarde, Audioslave y Temple Of The Dog compartió entre los ochenta y la pasada década.

Según palabras de Mark Yarm, creador de «Everybody Loves Our Town: An Oral History Of Grunge«, esta es una biografía a tener bien en cuenta: “este preciosa mirada a la vida y la música de Chris llega para todos aquellos que aún estamos tratando de lidiar con su muerte. Redacté mi propio libro sobre el grunge, y aún y así aprendí mucho de esta excelente biografía”.

Esta esperada biografía de Chris Cornell será editada el 28 de julio de 2020 bajo Post Hill Press y por el momento ya puedes encargar tu copia en inglés a través de Amazon y de Simon And Schuster.

El recuerdo de su familia

La familia de Chris Cornell sigue padeciendo el dolor de su repentina partida y así lo expresó su hermano, Peter Cornell, quien en su Facebook publicó una extensa carta con una profunda reflexión sobre lo ocurrido con Chris:

"Tres años. A veces se siente como si hubiesen pasado 50, otras veces como si hubiese sido ayer", parte el texto del hermano de ex líder de las bandas Soundgarden, Audioslave y Temple of the Dog.

"En el primer año tras el suicidio de Chris me dije el cliché 'el tiempo lo cura todo'. Pero descubrí que es mentira, que no lo cura y que no tiene por qué hacerlo. Sin dolor no conoces.