Chris Brown y Drake demandados por infracción de derechos de ‘No Guidance’

Chris Brown y Drake son los artistas más recientes en recibir una demanda por infracción de derechos de autor.

Esto por una de sus canciones exitosas, en su caso, el sencillo de 2019 "No Guidance", que alcanzó el puesto número 5 en el Billboard Hot 100.

Presentada el martes en el Tribunal de Distrito de EE. UU. En el Distrito Sur de Florida, la demanda alega que Brown, quien recientemente posó con Lizzo, Drake y sus diversos colaboradores en la pista (que apareció en el álbum Indigo de Brown de 2019 y presentó a Drake) sacaron varios elementos líricos y melódicos de "I Love Your Dress". , ”Una canción de 2016 interpretada por el demandante Braindon Cooper (interpretando al Sr. Cooper) y producida por el co-demandante Timothy Valentine (acreditado en la canción como Drum'N Skillz).

La denuncia a Drake y Chris Brown

En la denuncia, Cooper y Valentine acusan a Brown, Drake y sus colaboradores de “No Guidance” de robar varios elementos de “I Love Your Dress”, incluida la letra del gancho:

“Lo entendió; ella lo entendió ”en“ I Love Your Dress ”versus“ lo entendiste, niña; lo tienes "en" Sin guía ", así como los grados de la escala primaria y un" efecto de sonido distintivo ", descrito como" un clic similar al de un metrónomo de tono y un efecto vocal a través del cual partes de la parte vocal primaria parecen haber sido se aceleró a un registro alto y se agregó para duplicar / hacer eco de la parte vocal principal ". Según la denuncia, los demandantes consultaron con “expertos en musicología de gran prestigio” para determinar las similitudes entre las dos pistas.

Los otros acusados nombrados en la demanda son la productora de Brown, Chris Brown Entertainment (también conocida como Culture Beyond UR Experience), el compositor y productor Anderson Hernandez (también conocido como Vinylz), el compositor y productor Joshua Louis Huizar (también conocido como J-Louis), el compositor y productor Travis Darelle. Walton (alias Teddy Walton ), la compositora Nija Charles (alias Nija ), el compositor Tyler Bryant (alias Velous), el compositor Michee Patrick Lebrun (alias Che Ecru) y el compositor y productor Noah Shebib (alias 40).

También se nombran las editoriales Songs of Universal Inc., 1damentional Publishing, Mavor & Moses Publishing (dba Roncesvalles Music Publishing), Sony / ATV, Vinylz Music Group, JLouisMusic y Songs of Amnija; y el sello discográfico de Brown, RCA Records.¿Qué piensas de la denuncia a Chris Brown y Drake?

