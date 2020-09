¿Chris Brown quiere volver con Rihanna al saber que ella aún lo ama?

Los fanáticos de Rihanna se sorprendieron al escucharla confesarle a Oprah Winfrey que nunca dejará de amar a su ex pareja, Chris Brown, durante un episodio del 2 de septiembre de SuperSoul Conversations.

Más tarde resultó que la entrevista tuvo lugar en 2012, no en 2020, por lo que los fans de la pareja no pueden hacerse ilusiones, ya que al parecer, a Chris Brown no le interesa reavivar las cosas con su antiguo amor, Rihanna.

"Chris no estaba al tanto de que el podcast fue lanzado nuevamente, pero no tiene planes de comunicarse con Rihanna al respecto. Está concentrado en lo suyo y está intentando seguir adelante. También está seguro de que ella está haciendo lo suyo y no querría molestarla", dijo una fuente cercana a Chris Brown.

Rihanna no ha hablado de sus supuestos sentimientos por Chris Brown

“Sus caminos no se han cruzado realmente últimamente. Se ha convertido en padre y ha tenido muchas relaciones desde la entrevista y desde que salieron. Y la gente tiene que saber que lo que pasó entre ellos fue en 2009”, continúa la fuente cercana al intérprete de "Loyal".

Chris Brown, el novio golpeador de Rihanna

Chris Brown aceptó un acuerdo de culpabilidad por agredir a su entonces novia de dos años, Rihanna, luego de una fiesta previa a los Grammy en febrero de 2009. Fue sentenciado a cinco años de libertad condicional y ella presentó una orden de restricción en su contra.

La orden de restricción de Rihanna venció en 2011 y volvieron a estar juntos brevemente en 2012 con el mismo resultado fatal y la ruptura definitiva de la pareja.

Rihanna sobrevive relación abusiva con Chris Brown en 2009 y 2012

“Chris ha cambiado. Está feliz de que ambos hayan alcanzado el nivel de éxito en sus vidas que han alcanzado tanto profesional como personalmente, y que puedan ser amigos. Él siempre le desea lo mejor en la vida y realmente no hay nada más. No puede imaginar que volverán a estar juntos románticamente. Sería demasiado para los dos y él está de acuerdo con que ese sea el caso”.

En la entrevista de 2012 con Oprah que resurgió, Rihanna reveló: “Hemos estado trabajando en nuestra amistad nuevamente y ahora somos muy, muy amigos. Hemos construido una confianza de nuevo, y eso es todo. Nos amamos y probablemente siempre lo haremos. Eso no es nada que vamos a intentar cambiar. Eso no es algo que puedas apagar si alguna vez has estado enamorado".

“La posibilidad de que reavivaran el amor que tenían sería casi imposible. Una vez estuvieron en una relación que era todo o nada y terminó. No volverán a sumergirse en algo así juntos. Saben que no sería saludable por todo el progreso que han logrado", afirmó una segunda fuente a Hollywood.

“Así que ahora que todo el mundo vuelve a hablar de ellos, que así sea. Están buscando que se apague y ambos seguirán con su vida como ha sido, de lo cual están muy felices. Han demostrado que pueden seguir adelante, solo esperan que otros puedan hacer lo mismo”, añade la fuente.

Te puede interesar: Rihnna aún AMA a su ex Chris Brown pese a la GOLPIZA que le dio en su noviazgo

¿Crees que Chris Brown realmente haya cambiado? Dinos en los comentarios que piensas de la controversial pareja de Rihanna.