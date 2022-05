Chris Brown, ex novio golpeador de Rihanna la felicita por nacimiento de su bebé

El polémico ex novio de la cantante le mandó una felicitación/Foto: Fashion y Notiulti

Rihanna se convirtió en mamá de un niño hace unos días, de acuerdo con el medio TMZ. Esta noticia llenó de felicidad a los fans de la cantante y empresaria, así como a las personas cercanas a ella. Sin embargo, muchos se sorprendieron al ver que Chris Brown, el ex novio de la famosa, también la felicitó por su bebé.

Como te hemos dicho en La Verdad Noticias, la polémica ex relación de Chris Brown y Rihanna generó escándalo cuando en 2009, justo antes de los Premios Grammy, el cantante golpeó brutalmente a la fundadora de la marca Fenty Beauty.

Aunque ella desde hace años perdonó a su ex por lo ocurrido, lo cierto es que los fanáticos de Riri aún le guardan rencor a Brown.

Fans de Rihanna critican a Chris Brown por felicitarla

Brown envió una felicitación a su ex novia por su bebé/Foto: El Universal

La felicitación del polémico rapero la hizo a través de sus historias de Instagram, en la que sólo dice "felicidades", y está acompañada de un emoticon de una mujer embarazada y un corazón. A pesar de que no menciona directamente a su ex novia, es claro que se refería a ella, algo que no le agradó para nada a los fans de la cantante de “Diamonds”, por lo que muchos criticaron a Brown por esto.

Luego de que la ex pareja terminara en 2009 por la paliza que Brown le dio a Rihanna, la cantante lo perdonó y en 2012 sorprendieron al retomar su relación; pocos meses después terminaron de manera definitiva.

En una entrevista con Vanity Fair en 2015, la intérprete de "Diamonds" confesó que en ese momento decidió regresar con él porque creía que podía hacerlo cambiar. "No lo odio. Me preocuparé por él hasta el día en que yo muera. No somos amigos, pero tampoco enemigos. No tenemos mucha relación en este momento", agregó.

A pesar de la violencia que vivió con el cantante, Riri lo perdonó/Foto: La Vanguardia

Cabe destacar que en enero de este año, una mujer demandó al rapero Chris Brown acusándolo de haberla drogado y violado en Miami. Fue denunciado en 2019 por otra mujer que también lo acusaba de haberla violado.

En 2009 fue declarado culpable de golpear a la cantante Rihanna, su novia en ese momento, y fue condenado a cinco años de libertad condicional. En 2014 se declaró culpable de haber agredido a un fan en Washington y en 2016 fue acusado de agredir a una mujer en Las Vegas y a otra en Los Ángeles.

¿Qué pasó con Rihanna y ASAP Rocky?

La pareja sigue junta y disfrutando el nacimiento de su hijo/Foto: Jalisco

De acuerdo con informes de diferentes medios, en abril se rumoró que el rapero ASAP Rocky le había sido infiel a Rihanna, con quien mantiene un noviazgo desde el año 2020. Sin embargo, unos días después se desmintió este chisme y la pareja sigue junta y disfrutando de la llegada de su bebé que fue un niño que nació el 13 de mayo en Los Ángeles, según TMZ.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!